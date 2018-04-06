(Görüntülü Haber) Türkiye Oryantiring Şampiyonası Bolu'da başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) Bolu\'da 8 ülkeden 2 bin 116 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı. Bolu kent merkezine bağlı Avdan köyünde düzenlenen ve 2 bin 116 yerli ve yabancı sporcunun katıldığı Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı. Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya, Makedonya, Bulgaristan, Almanya ve Türkiye\'den sporcuların katıldığı yarışmalar 3 gün sürecek. 16 federasyon yetkisinin de katıldığı yarışmaların ikinci günü Seben Gölü\'nde, üçüncü günü ise kent merkezinde devam edecek. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, organizasyonun Türkiye\'de düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri olduğunu ifade ederek, \"Bolu; turizm, spor, sporun her branşının kamp merkezi, sağlık ve üniversite kenti olacak. Bolu\'nun coğrafyası buna müsait. Tabiat ile iç içe olan sporlarla bizim iç içe olmamız lazım. Federasyon Başkanımız ve ekibi Bolu\'da faaliyetlerine başladılar. Şu anda burada Türkiye Şampiyonası gerçekleştiriliyor. 2 bin 200\'e yakın sporcu var burada. Bu en büyük organizasyonlardan birisidir. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarda Bolu, oryantiring konusunda sadece Türkiye\'nin değil inşallah Avrupa\'nın da gündemine girecek bir hareket tarzı olacak. Bu konuda belediye olarak her türlü desteği veriyoruz\" dedi. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de, \"Türkiye Şampiyonası\'nda Türkiye\'nin genelinden gelen 2 bin 116 sporcuyla yapmanın ve rekor kırmanın keyfini yaşıyoruz. Doğa da bize eşlik ediyor. Bu kadar güzel ve güneşli bir hava ile bu organizasyonu gerçekleştirmekten çok mutluyuz. Çiçeklerle ve papatyalarla dolu yeşil bitki örtüsüyle güzel bir karşılama yapıldı. Tarih güzel seçildi\" diye konuştu.