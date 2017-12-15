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(Görüntülü Haber) Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekildi

İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı

15 Aralık 2017 19:34

İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 eşleşmeleri şöyle: Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor Atiker Konyaspor-Trabzonspor Galatasaray-Bucaspor Beşiktaş-Osmanlıspor Gençlerbirliği-Bursaspor Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir Fenerbahçe-İstanbulspor Kayserispor-Antalyaspor

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