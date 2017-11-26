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Dünya

(Görüntülü Haber) Türkiye-İran arasında Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı düzenlendi

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Kasım (DHA) - Türkiye-İran 26

26 Kasım 2017 23:28

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Kasım (DHA) - Türkiye-İran 26. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari\'nin eş başkanlığında İran\'ın başkenti Tahran\'da düzenlendi. 

Tahran Fuar alanında Fars Körfezi Salonu\'nda yapılan toplantıda konuşan Bakan Zeybekçi, Türkiye-İran arasında oluşacak nihai serbest ticaret anlaşmasının dünyaya örnek olacağını ifade etti.

İki ülke arasında önemli kararlar alındığını söyleyen Bakan Zeybekçi, oluşacak yeni ticari anlayışla iki ülke arasında yüzlerce ortak şirketin kurulmasının mümkün olabileceğinin altını çizdi. 

Toplantının sonunda, ikili teknik hizmet ve mühendislik alanlarında işbirliği içeren anlaşma iki bakan tarafından imzalandı. 

Söz konusu toplantıdan önce, Türkiye, İran ve Katar arasında ekonomik işbirliği ve transit trafiğini kolaylaştıran bir mutabakat zabtı imzalandı.

Mutabakat zabtı kararı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Katar Ekonomi Bakanı Şeyh Ahmed bin Casım bin Muhammed Al Sani\'nin katıldığı üçlü toplantıda alındı.

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