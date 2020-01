(Görüntülü Haber) Türkiye-Hırvatistan maçının ardından

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda Eskişehir\'de oynanan ve Türkiye\'nin Hırvatistan\'ı 1-0 yendiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi. A Mili Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, futbolcularının iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Lucescu şöyle devam etti: \"Öncelikle ben oyuncularımı kutlamak istiyorum. Çok iyi bir maç çıkardıklar. Zekice oynadılar. Tutkulu bir mücadele ortaya kurdular. Ne yaptığını bilen bir takım vardı. Evet ilk maça göre oyuncularımı değiştirdim. Bize skoru getirecek oyuncuları bulmaya çalıştım, özellikle orta sahada. Çünkü Hırvatistan\'ın orta sahası çok güçlü. Real Madrid\'den oyuncu var, bunlarla kafa kafaya mücadele edebilecek ve oynayabilecek oyuncular seçmeye çalıştım. Alan daraltacak, pas kalitesi yüksek oyuncuları seçmeye çalıştık. Bugün Oğuzhan çok iyi oynadı. Nuri orta sahada defansın önünü gayet güzel kapattı, paniklemedi. Hakan da Ukrayna maçına göre daha değişik bir oyun mantığı geliştirdi, savunmaya katkı yaptı, alan daralttı. Hırvatistan\'a karşı Türk Milli Takımını tarihinde ilk galibiyet bu, penaltılarla yendiğimiz maçın dışında. O yüzden bu galibiyetin parçası olduğum için mutluyum. Ben bugün elde edilen galibiyetle ilgili olarak bir daha altını çizmek istiyorum. İzlanda maçımız var, gelecek ay oynanacak karşılaşma. Bundan ve hazırlıklarımızdan bahsetmek isterim. Ama seyirci gerçekten muhteşemdi. Bu galibiyete ulaşmamızda itici güç oldular. Gerçekten büyük bir takıma karşı elde edilmiş bir zafer bu. Volkan çok iyi oyun çıkardı. Kaan savunmada hücumda çok iyiydi. \" \'HAKEM DOĞRU KARAR VERDİ\' Lucescu, bir gazetecinin Hırvatistan teknik direktörünün hakemi eleştirerek penaltılarının verilmediği yönünde açıklamada bulunduğunu belirterek hakemi nasıl bulduğunu sorması üzerine şunları söyledi: \"Kassai şu anda en iyi hakemlerden birisi. Bu hakem keşke bizim her maçımızda olsaydı. Hakem konusunda doğru gördüklerimi söylüyorum. Yapılan hata her zaman söylenir. Yoksa karşı olduğum bir şey değil, hakem oyunu normal yönetti. \'Bize karşı bir penaltı verebilirdi\' diyebiliriz, o hareket kasti değildi. Yani Ukrayna maçında Cengiz\'i kasti çekip düşürdüler. Oradaki hareket ile verilmeyen penaltı ile bunun arasında çok fark var. Bu büyük bir hakem, doğru karar aldığını düşünüyorum. Oyunun devam etmesindeki kararı doğrudur. Kötü niyetle yönetilmemiş bir maç diyebilirim. Ama diğer hakem için aynı şeyi söyleyemem.\" \'EN ÖNEMLİ ŞEY İZLANDA\'YA KARŞI KAZANMAK\' Bir ay sonra İzlanda ile karşılaşacaklarını belirten Lucescu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: \"Ben oyuncularımı çok seyredemedim. Çünkü daha önce oynamış oldukları maçları seyredebildim. Birçoğu kendi oynadıkları takımlarında oynamıyorlardı. Rakip konusunda onları çok bilgilendirdim. 3 antrenman yapabildik, taktik antrenman olarak. Ne istediğimi yapmalarını anlatabileceğim 3 antrenman vardı. Yeterli değildi. Bunun ikinci maçımız için çok büyük yardımı oldu tabi. Bu maçta oyuncularım hangi tip bir oyun kurmayı istediğimi, nasıl oynatmak istediğimi en azından anladılar. Aynı zamanda bütün oyuncularım çok tecrübeli oyuncular. Ne istediğimi anlayabilecek oyuncular. Umut ediyorum ki, bir ay sonra çok daha farklı oyuncular göreceksiniz, çok daha iyi olacaklar. Geçtiğimiz maçlarda çok boş alan bırakıyorduk, şimdi bunları azalttık. İyiye gidiştir bu, daha iyiye gideceğimizin işaretidir. Artık en önemli şey İzlanda\'ya karşı kazanmak. Zafer, bir başka zaferi çağırıyor. Onu da yapmamız gerekiyor. Yapmazsak hiçbir anlamı kalmaz.\" CACİC: PUANSIZ KALDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Hakemin penaltılarını vermediğini de öne süren Cacic şöyle konuştu: \"90 dakika boyunca Hırvatistan takımı baskıyla oyunu kontrol altında tuttu. Eksik olan, son anlardaki konsantrasyonumuzdu. Bütün ekibimi içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Bütün enerjilerini kullandılar. Bir gün eksik dinlendik. Puansız kaldığımız için üzgünüm. Lucescu geçen defa hakem konusunda biraz şikayetçiydi. Bizim de bu defa penaltımız göz ardı edildi. Şu anda hakemler konusunda fazla bir yorumda bulunmak istemiyorum. İlk önce Hırvatistan ve İzlanda, ardından Türkiye ve Ukrayna takip ediyor. İki maç öncesiyle aynı pozisyondayız. Karamsar olmaya yer yok. Biz iyi oynadık. Ev sahibini tebrik ediyorum.\"