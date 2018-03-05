(Görüntülü Haber) Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya),(DHA) - Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu 3\'üncü ayak mücadelesi sona erdi. Türkiye Golf Federasyonu\'nun 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Golf Turu 3\'üncü ayak mücadelesi, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde yapıldı. 2- 4 Mart tarihleri arasında bir golf sahasında oynanan müsabakalara National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, National BGK, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 6\'sı profesyonel 18 erkek ve 9 kadın sporcu katıldı. Turnuvanın final raundunun ardından erkekler kategorisinde National Antalya Gençler Golf Akademisi\'nden Taner Yamaç toplamda 212 (-1) gross skorla birinci, Taurus Golf Kulübü\'nden Leon Açıkalın toplamda 213 (par) gross skorla ikinci, ferdi lisanslı golfçülerden Bülent Karataş 216 (+3) gross skorla üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde National BGK\'dan Ayşe Demir toplamda 238 (+25) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü\'nden Serra Evrengil 241 (+28) gross skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü\'nden Tuğçe Erden 244 (+31) gross skorla müsabakaları üçüncü sırada tamamladı. Öte yandan Türkiye Golf Turu 4\'üncü ayak mücadelesi 16- 18 Mart tarihleri arasında yine Belek\'te oynanacak.