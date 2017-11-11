(Görüntülü Haber) Türkiye- Galler: 2-1

Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde devam eden U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 13\'üncü grup mücadelesinde Türkiye, Galler\'i 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.



U19 Avrupa Futbol Şampiyonası 13\'üncü grup elemeleri, Manavgat İlçesi\'ndeki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi\'nde devam ediyor. Gruptaki ikinci maçlarda Türkiye, Galler\'le, Slovakya ise Kazakistan\'la karşılaştı.



Türkiye, Galler karşısında maçın her iki devresinde üstün bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmanın 19\'uncu dakikasında sol kanattan gelişen Türkiye atağında Muhayyer\'in yaptığı ortada ters bir vuruşla Gallerli Lewis topu kendi kalesine gönderdi: 1-0. Golün ardından futbolcular asker selamı verdi. İlk yarı Türkiye\'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın ikinci yarsında Türkiye, Galler kalesinde ataklarını arttırdı. Karşılaşmanın 60\'ıncı dakikasında gelişen Türkiye atağında Galler ceza sahasına topla giren Muhayer, fileleri havalandırdı: 2-0.



Karşılaşmanın 83\'üncü dakikasında rakibini faulle durduran Oğuz, 2\'nci sarı karttan kırımızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Maçın uzatma dakikalarında Türkiye ceza sahasında yaşanan karambolde Gallerli futbolcu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Lewis maçın sonucunu belirledi: 2-1.



Gruptaki diğer maçta Slovakya, 10 kişi kalan rakibi Kazakistan\'la 0-0 berabere kaldı.



Bu sonuçların ardından Türkiye U19 Milli Takımı 13\'üncü Grup\'ta puanını 6\'ya yükselterek, Elit Tura katılmaya hak kazandı. Grupta, Slovakya 4 puanla 2\'nci, Kazakistan 1 puanla 3\'üncü, puanı bulunmayan Galler ise son sırada yer alıyor.