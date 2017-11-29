(Görüntülü Haber) Türkiye ekmek üreticileri başkanı Kavuncu Türkiye'de 12 bin ruhsatsız fırın var (2)

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜNKAYSERİ,DHA) TÜRKİYE Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu ekmek israfı yüzünden yılda 1.5 milyar doların çöpe gittiğini belirterek Günlük ekmek israfı 12 milyon adet. Kapanan fırın çok. Türkiye\'de şu anda 12 binin üzerinde ruhsatsız fırın var. Biz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fırınlar ekmekteki dengeyi ve kaliteyi bozuyor. Vatandaş ucuz diye gramajı noksan, nasıl üretildiği belli olmayan ekmeği almasın ve yemesin dedi. Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık\'ta, eczaneler gibi fırınlara da kısıtlama getirilmesini, belediyelerin bu sektörden elini çekmesini istedi. Kayseri\'de düzenlenen Federasyon çalıştayına katılan ve 40 ilden gelen fırın ve unlu mamüller üreticileriyle bir araya gelen Murat Kavuncu, Genel Başkan Yardımcısı Selim Acık ile birlikte fırıncıların sorunlarını masaya yatırdı. Ekmekte oynanan oyunlardan yakınan ve ülke genelinde tek tip fiyat ve tek tip gramaj konusuna dikkati çeken Genel Başkan Murat Kavuncu, fırıncı esnafının şu anda zararda olduğunu ülke genelinde 12 bin fırının kapandığına dikkati çekerek, DHA\'ya şunları anlattı HAKSIZ REKABET İÇİN TİCARET MAHKEMESİNE GİTTİK Türkiye ekmek Üreticileri Federasyonu olarak ülkedeki bütün fırıncılarımızla birlikte federasyonumuz olarak şuanda hükümetimizin tarım ve ekmek politikasını yakından takip ediyoruz. Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek\'in başkanlığında Türkiye\'de büyük bir taban fiyat uygulaması ve aynı zamanda tek ilden tarif fiyat getirmek için uğraşılıyor. Bizde bu komisyonları yakından takip ediyoruz. Türkiye\'de şuanda büyük bir haksız rekabet var. Rekabet olduğundan dolayı da şuanda ekmeği maliyetinin altında düşük fiyata satıyorlar. Bu sektörün en güçlü federasyonuyuz. Türkiye\'de 1 yıldır kamuoyundan takip ettiğiniz gibi bu işe en son hükümetimiz el attı. Biz ekmek üreticileri olarak haksız rekabeti önlemek için Ticaret Mahkemesine gittik. Mazota, benzine zam geliyor. Ekmeğin ham maddesi olan una zam geliyor. Geçen yıl ekmeğin ham maddesi unun çuvalı 52 liraydı şuanda 80 liraya çıkmış durumda. O yüzden ekmek fiyatları aynı durumda. Şuanda piyasada denge unsurunu oturtamadık. Ekmek Üreticileri Federasyonumuz yapmış olduğu çalışmalarla birlikte Türkiye\'de taban fiyat uygulamasını inşallah kazanmış olduğumuz Ticaret Mahkemesiyle birlikte Türkiye\'de bütün odalarımızda aynı zamanda Ticaret Odasındaki meslek komiteleriyle bu uygulamayı yapıyoruz. İstanbul\'da 250 gram ekmek 1,25 TL Türkiye\'nin diğer illerinde ise 1 TL\'den satılıyor. Ekmeğin 2013 yılındaki maliyeti 75 kuruştu. Şuanda ekmek maliyetleri arttı. Ekmeğe şu anda inanılmaz bir şekilde zam gelmedi. GÜNDE 12 MİLYON EKMEK İSRAF OLUYOR Murat Kavuncu, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak Türkiye\'deki bütün fırıncı birlik başkanlarını Kayseri\'de topladıklarını , burada düzenledikleri çalıştayda 200 gram ekmek üzerinde durduklarını söyledi. Kavuncu 200 gram ekmeğin maliyeti ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. 200 gram ekmek bir yönden gelse iyi. 200 gram ekmeğin olmasının maliyet açısından avantajı var. Türkiye\'de günlük 120 milyon adet ekmek üretimi var. Günlük ekmek israfı ise 12 milyon adet. Ekmeğin yüzde 10\'u israf oluyor. Biz bunun Ar-Ge çalışmalarını yaptırdık. Bu çalışmalarda 1,5 milyar dolar yıllık ekmek israfından dolayı çöpe atmış olduğumuz masraf var. Federasyon olarak inşallah bu toplantılarımızda hükümetimizin ekmek politikasına destek vereceğiz. Yani İstanbul ve diğer illerde ekmek fiyatları aynı olmuş olacak. Sağlık Örgütünün yaptığı araştırmada bir insanın sağlık yaşaması için yemesi gerek ekmek tüketimi 400 gram. O yüzden 200 gram ekmek iyidir. Hem bu şekilde ekmek üretimindeki rekolteyi düşürerek israfı önlemiş oluruz. Buğday ithalatımız var. Şuanda 6,5 milyon tonun üzerinde yurtdışından buğday ithalatımız devam ediyor. diye konuştu 12 BİN RUHSATSIZ FIRIN VAR Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Kavuncu, vatandaşlara çağrıda bulunarak, merdivenaltı olarak tabir edilen ruhsatsız korsan olarak açılan 12 bine yakın fırından söz ederek Bunların ürettiği ekmekleri almayın ve yemeyin dedi. Kavuncu Fırınların maliyeti kurtardığı yok. Şuanda halk ekmek fabrikaları var. Bu fabrikalar kendi esnafıyla rekabet yapıyor. Ben şuanda Türkiye\'de hiçbir halk ekmek fabrikasının para kazandığına inanmıyorum. Yani piyasaların dengesini bozuyorlar. Ancak, sadece iyi niyetli belediye başkanlarımız çıkarsa ekmeğin maliyetini hesaplattırıp ekmek üreticilerinin taban fiyat uygulamasına yardımcı oluyor. Biz aynı fiyata geçilmesini istiyoruz. Ankara\'da ki halk ekmek fabrikasının günlük 600-700 bin ekmek üretimi var. Bu ekmek üretimi çok. İstanbul\'da aynı şekilde. Bizler ekmek üreticileri olarak bu konuda hükümetimizden destek istiyoruz. Ekmeğin maliyeti şuanda 85 kuruş. Bayiye de 20 kuruş veriyorsun. Ekmek üreticisi kazanamıyor. Şuan kazanamadıkları için sadece sıcak para döngüsü sağlamış oluyorlar. Kapanan fırın çok. Türkiye\'de şuanda 12 binin üzerinde ruhsatsız fırın var. Biz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fırınlar ekmekteki dengeyi ve kaliteyi bozuyor diye sözlerini tamamladı FIRIN ENFLASYONU VAR, SINIRLAMA GETİRİLSİN Toplantıya ev sahipliği yapan Kayserili ekmek ve un üreticisi , Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık\'ta, bakanlığın tıpkı eczanelerde olduğu gibi aynı semtte birbiri ardına açılan ve rekabet yüzünden kapanan fırınlar olduğuna dikkati çekerek Bu konudac bir sınırlama getirilmesini istiyoruz dedi. Açık, ekmekteki sorunlar ve fırıncıların yaşadığı sıkıntılarla ilgili şunları söyledi Ekmek fiyatlarında taban fiyat uygulaması olmalıdır. Bir market örneğin 1 TL olan ekmeği diğer ürünlerini satmak adı altında 40-50 kuruşa satabiliyor. Ekmekle promosyon yapmaktalar. bu yanlış bir uygulamadır. Marketlerde promosyonlar ekmek üzerine yoğunlaşıyor. Bu bizim sektörümüze zarar veriyor ve o bölgede huzursuzluk yaratıyor. Vatandaşlara karşı da mahcup oluyoruz. Büyük bir kazanç varmış gibi düşünülüyor. Biz bunu istemiyoruz. Ayrıca , semtlerde birbirine yakın ve oldukça fazla sayıda fırın açılıyor. Eczanelerde olduğu gibi , fırın sayısına da sınırlama getirilmesini ve haksız rekabetin önlenmesini istiyoruz