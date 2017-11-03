(Görüntülü Haber) Türkiye Drone Ligi ve Nişantaşı Üniversitesi drone tutkunlarını Games Week'te buluşturuyor

İSTANBUL, (DHA)- OYUN dünyası ve oyun severleri bir araya getiren Games Week İstanbul, ilk kez drone kullanmak isteyenlerin, drone tutkunlarının ve genç girişimcilerin de adresi oldu. Fuar kapsamında Türkiye Drone Ligi ile ortak hareket eden Nişantaşı Üniversitesi hem ziyaretçileri dronelarla buluşturuyor hem de öğrencileri tarafından üretilen VR ve oyun yazılımlarını katılımcılara sunuyor. CNR EXPO Yeşilköy’deki fuarın amacı Türk oyun geliştiricilerinin teknik, sosyal ve ekonomik gelişimini hızlandırmak ve standartlarını, başarılarını ve uluslararası ölçekte popülerliğini arttırmak. Fuar, geniş kapsamlı ulusal katılımın yanı sıra Finlandiya, İran, Hindistan, Çin, Norveç ve Rusya\'daki oyun geliştiricilerini de ağırlıyor. Nişantaşı Üniversitesi ile Vancouver Film School’un da katıldığı fuarda Nişantaşı Üniversitesi‘nde üretilen VR ve oyun yazılımları katılımcılara sunuluyor. Nish partner projesi kapsamında Türkiye Drone Ligi ile ortak hareket eden Nişantaşı Üniversitesi dünyadaki drone tutkunlarına da bu fuar ile ulaşıyor. \"TEKNOLOJİ VE EĞİTİMİN BİR ARADA OLMASI ÖNEMLİ\" Üniversitenin Proje Geliştirme Uzmanı Mehmet ... okul olarak Türkiye Drone Ligi ile yaptıkları işbirliğinin önemine değinerek, \"Teknoloji ile eğitimin bir arada olması çok önemli. Bilinçli bir teknoloji kullanımı gelecekteki teknolojinin de habercisi oluyor. Mesela bir drone kumandasını kime verseniz düğmesine basabilir, kullanabilir. Bununla çekim yapabilir, stres atabilir ama bu tür ürünler bilinçsiz kullanıldığında kişilere veya çevreye zarar da verebilir. Mesela yüze çarpsa kalıcı hasara sebep olabilir. Verilecek eğitim bu noktada önemli. Üniversite olarak böyle bir şeye ev sahipliği yaptığımız için de mutluyuz\" diye konuştu. \"DRONE KULLANICI SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ\" Türkiye Drone Ligi ve Drone Sporları Derneği kurucularından Can Tayfun, \"Hedefimiz Türkiye\'de drone konusunda insanları bilinçlendirmek, kullanıcı sayısını artırmak. Bunu artırırken de bu artışın bilinçli olmasını sağlamak. Türkiye\'de 40-50 bin drone kullanıcısı var bunu 200-250 binlere çekmek istiyoruz. Böylece bu kişilerin arasından yeni pilotlar, teknisyenler çıkmasını sağlamak istiyoruz. Drone pilotluğu artık bir meslek oldu. Fotoğraf çekiyorsunuz, tarım yapıyorsunuz, kurtarma yapıyorsunuz. Elimizden geldiğince dünya teknolojisini yakalamak için bir alt yapı kurduk. Eğitim ve yarış bacağımız var. Burada olduğu gibi şov etkinliklerine de katılıyoruz. Nişantaşı Üniversitesi de bizim bir ortağımız. Ofisimizin bir bölümü orada, eğitimlere de başlıyoruz\" ifadelerinde bulundu. YARIŞLAR 32 SPORCUYLA GERÇEKLEŞİYOR Şu anda Havacılık Federasyonu\'na bağlı 60-70 tane lisanslı drone pilotu olduğunu söyleyen Tayfun, drone yarışlarıyla ilgili bilgi verdi. 32 sporcuyla gerçekleşen yarışların henüz Türkiye\'de de yurtdışında da çok düzenli olmadığını ve kuralların bütünleşmediğini dile getiren Tayfun, \"Dünya drone ligi veya federasyonu diye bir şey henüz yok. Biz de bu iş düzene girdi. Havacılık Federasyonuna bağlı olarak ilerliyor. Böylece lisanslı sporcular yetişiyor\" dedi. EĞİTİM AYAĞINDA NELER OLACAK? Nişantaşı Üniversitesi ile yaptıkları ortaklık kapsamında eğitimlere başlayacaklarını da söyleyen Tayfun, \"Önce basit eğitimlerle başlayacağız. Drone nedir, nasıl kaldırılır, hangi parçalardan oluşur gibi soruların cevaıbı vereceğiz. Sonra sertifika almak için başvuracağız. Şu an buna ihtiyaç var. Biz bir eğitim kurumu içindeyiz ve bunu yapmalıyız. Üniversite içindeki havacılık ve radyo kulüpleriyle de iletişim halindeyiz, onları daha aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Okul içinde çeşitli yarış ve aktiviteler yapıyoruz\" diye konuştu. 6 yıldır drone kullanan Türkiye Drone Ligi\'nin profesyonel pilotlarından Kaan Karabıyık drone kullanmanın uçmaya eş değer olduğunu belirterek, \"Bu, çok keyifli bir hobi ve spor ancak olası tehlikeleri önlemek adına olabildiğince açık alanda ve insanlardan uzak yapılması gerekir\" dedi. Türkiye Drone Şampiyonası\'nın ikinci ayağını birinci olarak bitiren Evren Eşbe ise fuardaki rollerine değindi. \"Bu sporu insanlara tanıtmak, sevdirmek, nasıl kullanıldığını en basit şekliyle burada insanlara göstermek, daha sonra da yapacağımız yarış ve gösterilerde bunun nasıl başlayıp nerelere gidebileceğini anlatmak istiyoruz\" diyen Eşbe isteyen herkese drone kullandıracaklarını da sözlerine ekledi. CNR Games Week İstanbul 5 Kasım 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.