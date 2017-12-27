(Görüntülü Haber) Türkiye Diyanet Vakfı’ndan savaş mağduru Suriyeli engelli çocuklara rehabilitasyon merkezi 1

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye’de savaş ve şiddetin en büyük mağduru çocuklara yönelik rehabilitasyon imkanları kalmayan özel eğitime muhtaç çocuklar için \'Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezi\' projesini hayata geçirdi. Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri, Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılından buyana bölgede ayni ve nakdi yardımlarla Suriyelilerin yanında olduğunu belirterek, son 2 yıldır Suriye’de hayatı yeniden başlatacak projeleri de sürdürdüklerini bildirdi. İnsani yardım faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği \'Farkındayım Yanıbaşındayım\' projesiyle de eğitimi yarıda kalmış Suriyeli mülteci çocuklar konusunda önemli çalışmalar yapan TDV, savaşın en büyük mağduru çocukları da unutmadı. Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’de hayatı yeniden başlatacak projeler çerçevesinde Azez kentinde savaş mağduru engelli çocuklar için rehabilitasyon merkezi açtı. Fırat Kalkanı operasyonu sonrası oluşan huzur ve güven ortamı sayesinde geri dönüşlerin artmasıyla bölgedeki çalışmalarına hız veren Türkiye Diyanet Vakfı, savaşın neden olduğu insani krizde rehabilitasyon imkanları kalmayan özel eğitime muhtaç çocuklar için ‘’Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkeziö projesini hayata geçirdi. TDV’nin desteğiyle tam kapasite hizmet vermeye başlayan Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezi, 2 bin civarında engelli çocuğun bulunduğu Azez’de 160 çocuğa hizmet veriyor. \"ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK MERKEZLERDE DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR\" Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdusselam Necar, beş yıldan fazla süredir devam eden çatışmaların ülkede ciddi bir yıkıma neden olduğunu, özel eğitime muhtaç çocukların bu durumdan daha fazla etkilendiğini belirtti. Günlük yaşamın normale dönmeye başladığı Azez’de engelli çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezlerinin çok büyük ihtiyaç olduğunu ifade eden Necar, Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezi’nin bölge halkının talebi doğrultusunda Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle açıldığını söyledi. Azez bölgesinde yaşları 2-12 arasında 2 bin civarında engelli çocuk bulunduğuna işaret eden Necar, \"Bu merkez özellikle engelli çocuğu olan ailelerin taleplerine cevap vermektedir. Şu an 160 engelli çocuğumuza hizmet vermekteyiz. Ancak bölgenin sürekli göç alması nedeniyle bu merkezlere ihtiyaç daha da artıyor\" dedi. Merkezde, fizik tedavi, işitme engelliler ve psikolojik destek olmak üzere üç bölüm bulunduğunu kaydeden Necar, \"Geçtiğimiz yıllarda yeterli desteği bulamadığımız için merkezimizin sürekliliğini sağlamakta çok zorlanıyorduk. Türkiye Diyanet Vakfı’nın bizi desteklemesinden sonra ise tam kapasiteyle hizmet vermeye başladık. Türkiye Diyanet Vakfı’na ve hayır sever Türk halkına vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyoruz\" diye konuştu. Türkiye Diyanet Vakfı, ulaştırılan bağışlarla bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerini destekleme amaçlı okul inşaatları, öğretmenlerin eğitimi, başarılı öğrencilerin desteklenmesi projeleriyle de Suriye halkının geleceğine yönelik çalışmalarına devam ediyor.