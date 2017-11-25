T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Türkiye - Letonya maçının ardından (2)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Bursa'da Letonya'yı 85-73 mağlup etti

25 Kasım 2017 02:49

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Bursa\'da Letonya\'yı 85-73 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında ise Letonya Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Arnis Vecvagars ile oyuncu Zanis Peiners açıklamalarda bulundu.

Maça kontrollü başladıklarını belirten Başantrenör Arnis Vecvagars, \"Pick and roll\'den çok sayı bulduk. Ancak Türk takımı savunma taktiklerini değiştirdi. Kısalara olan baskıyı artırdı ve üst üste çok top çaldılar. Bizden top kaybı üzerinden 18 sayı buldular. Bu bizi çok hırpaladı. Öne geçtiler, biz de tekrar yakalamaya çalıştık ancak böyle bir atmosferde Türk takımını Türkiye\'de yakalamak çok kolay değil. Elimizden geleni yaptık ama mağlup olduk, önümüze bakacağız\" dedi.

Letonya takımında attığı 25 sayıyla maçın skoreri olan Zanis Peiners ise, \"Koçun dediklerine genel olarak katılıyorum. Türk takımının agresifliğine karşılık veremedik. Özellikle baskı sonucu kısalarımız çok top kaybı yaptı. Bu seviyede bu şekilde basketbol oynayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu üzgünüz. Pazar günü oynayacağımız bir maç var. O maça hazırlanacağız ona konsantre olacağız\" ifadelerini kullandı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Milli Erkek Basketbol TakımıFIBA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriGrubuBursa LetonyaKarşılaşmaLetonya Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Arnis VecvagarsZanis PeinersMaçaBaşantrenör Arnis VecvagarsAncak TürkKısalara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24