(Görüntülü Haber) Türkiye - Letonya maçının ardından

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Bursa\'da Letonya\'yı 85-73 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında ise Başantrenör Ufuk Sarıca ve oyuncu Barış Ermiş açıklamalarda bulundu.



Bursa\'da uzun bir aranın ardından milli maç oynadıklarını dile getiren A Milli Erkek Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, \"Batur ağabeyi de bu vesileyle andık. Allah\'tan rahmet diliyorum. Sevinçliyiz ama Semih\'in sakatlığı ile ilgili üzüntümü dile getirmek istiyorum. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Maç için konuşmak gerekirse, bugün ilk defa A Milli Takım forması giyen 4 tane genç oyuncumuz vardı, pırıl pırıl. Bunların yanında yaş ortalaması çok düşük bir takım vardı sahada\" dedi.



UFUK SARICA: \"İKİNCİ YARIDA OYUNUN HAKİMİ BİZDİK\"



Maçın başında tutuk ve heyecanlı olduklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, \"Ama özellikle ikinci periyotta Göksenin ve Doğuş\'un müdafaası ve dirençleri, Sertaç ve Melih\'in oyuna katkılarıyla oyunu dengeledik, sonra skoru dengeledik ve devreye önde girdik. İkinci yarıda oyunun tamamıyla hakimi bizdik. Özellikle ribauntlarda dengeyi bulduk. Barış\'ın organizasyonlarında yaptığı 9 asist çok değerli. Aynı şekilde Metecan\'ın skora ve ribaunda olan katkısı, Melih\'in de skordaki önderliğiyle müthiş bir üçüncü periyot oynadık açıkçası maç çok daha farklı bitebilirdi ama sadece 7 tane faulden sayımız var. Belki buralarda düdükler dengeli olabilirdi. Buna rağmen bu kadar genç bir takımla bu mücadeleyi vermek önemli çünkü kısa sürede hazırlandık 3 gün hazırlık dönemimiz oldu. Onların yaptığı bu müthiş mücadeleye, gösterdikleri inançlı oyuna teşekkür etmek istiyorum\" diye konuştu.



\"BURSA SEYİRCİSİNE DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUM\"



Bursa seyircisine de ayrı bir parantez açan Sarıca, \"Bursa seyircisine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Çünkü salonu dolu gördükçe ülke olarak alevlenen bir milletiz, oyuncu arkadaşlarımız da aldıkları bu destekle farklı performans gösterdiklerini görüyoruz\" şeklinde konuştu.



Sarıca, sakatlığı bulunan Semih Erden\'in Ukrayna karşı oynayamayabileceğini söyledi.



BARIŞ ERMİŞ: \"BU KISA ZAMANDA EN İYİ BASKETBOLU OYNADIK\"



A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Barış Ermiş ise, maça donuk başladıklarına işaret ederek, \"Genç bir takımız, hazırlanmak için çok kısa zamanımız vardı bu da ancak seyirciyle olabilecek bir şeydi. Maça kötü başladık, bir şekilde Göksenin ve Doğuş\'un da müdafaada ekstra katkı yapmasıyla herkesin morali yerine geldi, ayaklarımız yere basmaya başladı ondan sonra istediğimiz arzulu basketbolu oynamaya başladık. Hücumda şutlarımız girdi organize olmaya başladık. Çok kısa zamanda kazanılması gereken bir maçtı bence yapılabilecek en iyi basketbolu oynadık bu kadar kısa zamanda\" şeklinde konuştu.



Bursa seyircisine de teşekkür eden tecrübeli oyuncu, \"Gerçekten çok güzel bir atmosfer yarattılar. Bursa zaten benim kendi evim gibi\" ifadelerini kullandı.



\"HERKES GÖREVİNİ DAHA DA FAZLA YAPACAKTIR\"



Son olarak Semih Erden\'in sakatlığı hakkında da konuşan Barış Ermiş, \"Semih bizim için önemli bir oyuncuydu, inşallah o iyi olur da kısa sürede aramıza döner. İlk kez bir salonda milli olmuşken, bu kadar kalabalık önünde şut atıyorlar. Maçın başındaki tutukluğun sebebi de bu olabilir. Biz takım olarak iyi oynadıkça topu paylaştıkça onlar da oyuna iyi dahil oldular. Onun görevini yapacak çok fazla oyuncu var herkes görevini daha da fazla yapacaktır\" dedi.