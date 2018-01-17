(Görüntülü Haber) Turkish Cargo, 2018 yılında 2 milyon ton kargo taşıyacak

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kargo taşımacılığında 2018 yılında hedef büyüttü. Aycı, bu yıl içerisinde 2 milyon ton kargo taşıyarak, dünyanın ilk 5 kargo havayolu şirketi içerisine girmeyi hedeflediklerini söyledi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo binasında personel ile bir araya geldi. Personel kıyafeti giyerek kargo terminalini gezen Aycı, burada çalışanlarla sohbet etti. Gece vardiyasında çalışanlar için düzenlenen moral gecesinde bir konuşma yapan Aycı, 2017 yılında hedeflerini yerine getirdiklerini belirterek, 2018 yılında 1 milyar 540 milyon dolar ciro beklediklerini de söyledi. BİR MİLYAR DOLAR BARİYERİNİ 2017 YILINDA AŞTIK Düzenlenen gecede bir konuşma yapan Aycı, “ 2017 yılında 1,1 milyon ton kargo taşıdık ve şuanda dünyada 82 noktaya ulaştık. Özellikle daha sene baktığımızda 56 noktadayken bugün 82 noktaya geldik. En son Miami’yi eklediler, şimdi de Bogota’yı ekleyecekler. Biz 1,3 milyar dolarlık bir gelirle de bir milyar dolar bariyerini de aşmanın muvaffakiyetini yaşıyoruz. Önümüzdeki sene için de 1,5 milyar doları geçen bir hedefi de inşallah başaracağız” dedi. DÜNYA PAZARINDA DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ 2018 yılı hedefleri hakkında da bilgi veren THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, “Hedefimiz şuanda yeni havalimanımıza iki milyon tonluk bir yatırım yapıyoruz. O iki milyon tonluk kapasiteyi doldurma hedefindeyiz. Doldurduğumuz zaman ne olacak? İlk 5’e gelmiş olacağız ve dünyadaki 5 büyük hava kargodan birisi Türk Hava Yolları’nın kargosu olacak. Bu ne getirecek? Bizim ihracatçımızın, sanayicimizin bütün ürünleri büyük bir süratle dünya pazarlarına arz edilmeye başlanacak. Dünya pazarlarında artık daha fazla söz sahibi olarak Türk malları artık dünyada daha hızlı dolaşıma girecek” şeklinde konuştu. TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDELİ HABER Turkish Cargo’da çalışan taşeron işçilerin haklarını vereceklerinin de altını çizen Aycı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Arkadaşlar biliyoruz bizden beklentileriniz var. Hemen yönetim kurulumuzla birlikte süratli bir çalışmayı yapacağız ve taşeronlarla ilgili de gönül alma operasyonuna girişeceğiz. Özellikle doğum ve ölümlerle ilgili olan ücretlerin takdir edilmesi noktasında ve birkaç günde bir mazeret izni olayının sene içerisinde verilmesi noktasında gelen talepler var. Bizler sizlere iyi bakacağız ki siz de bu işleri omuzlarımızda taşıyıp alın terinizle bu şirketi daha yukarılara taşıyasınız. Elbette doğum ve ölüm izinleriyle ilgili ücretlerin de bundan böyle ödenmesi noktasında da talimatı yönetim kurulu başkanı olarak bizzat vereceğim”