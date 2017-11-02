(Görüntülü Haber) Turkish Airlines Pro-Am 2'nci gün şampiyonu, 'Regnum 4' takımı oldu

Gökhan HEBEPÇİ / İSTANBUL, (DHA)

Antalya Belek\'te düzenlenecek Turkish Airlines Open heyecanı öncesi, 1 Kasım\'da yapılan Pro-Am müsabakasında birincilik \'Regnum 4\' takımının oldu.

Avrupa Turu Rolex Serisi\'nin 6\'ncı ayağı olan Turkish Airlines Open öncesinde, amatör golfçüler profesyonellerle aynı sahayı paylaşma heyecanı yaşadı. Organizasyonda bir profesyonel, üç amatörden oluşan 27 takım sahaya çıktı.

Regnum Carya Golf Kulübü\'nün ev sahipliğindeki turnuvada Padraig Harrinton (Pro) önderliğinde Tom Muldoon, Kevin Commings ve John Travers\'den oluşan \'Regnum 4\' takımı, -40\'la Turkish Airlines Pro-Am müsabakasının ikinci gün kazananları oldular.

Turkish Airlines Pro-Am 2\'nci gün müsabakasında Benjamin Hebert (Pro), Tien Pao Wang, Ali Dhanji ve Ricardo Pereira\'dan oluşan \'THY4\' takımı -33\'le ikinci olurken, Matthew Southgate (Pro) liderliğinde sahaya çıkan Qin Chuan, Warren Espey ve Zhen GeSerdar birlikteliğindeki \'THY 6\' takımı -32\'yle üçüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törende, kazananlara ödüllerini İngiltere Büyük Elçisi Richard Moore, European Tur yetkilisi Nathon Home ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu verdi.

Turnuvada erkeklerde en uzun vuruşu yapan Will Dodds, aynı zamanda bayrağa en yakın vuruşu da yaparak iki başarı elde etti. Kadınlardaysa en uzun vuruşu yapan kadın Birsel Alp, özel ödüllerin sahibi oldu.

Turkish Airlines Open 2017, yarın saat 10.15\'de start alacak.