(Görüntülü Haber) Türk yapımı tabancalara fuarda yoğun ilgi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de açılan Tarım Fuarı\'nda, altın parçacıklı, gümüş kaplamalı olanların da aralarında bulunduğu paslanmaz çelikten üretilen tabancalar, yoğun ilgi gördü. NATO standartlarında üretilen tabancaların fiyatlarının 2 bin ila 3 bin 500 lira arasında değiştiği kaydedildi. Tarım Fuarı\'na katılan Trabzon Silah Sanayi A.Ş.\'nin (TİSAŞ) standında sergilediği altın parçacıklı, gümüş kaplamalı olanların da yer aldığı paslanmaz çelikten üretilen 48 farklı tabanca, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Firmanın standını ziyaret eden vatandaşlar, şarjörleri çıkarılmış, özel iplerle bağlanmış teşhir ürünü tabancaları dikkatle inceledi. NATO standartlarında üretilen tabancaların fiyatlarının 2 bin ila 3 bin 500 lira arasında değiştiği belirtildi. TİSAŞ Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, fuarda çiftçi, sürü sahipleri ve güvenlik görevlilerinin tabancalara daha çok ilgi gösterdiklerini söyledi. Bekar \'\'Silah satışlarının çok artmasını Zeytin Dalı operasyonuna bağlamayacağız. Özellikle silah satışlarında, ülkece üzüntüyle yaşadığımız malum girişimden sonra bir nebze olsun artış elbette oldu. Bizim milletimizin yapısında silaha merak var. Uzun yıllar artan kullanıcı yapısı var. Bizim amacımız da insanları yasal şekilde silah sahibi etmektir\'\' dedi. 45 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Bekar, \'\'Tüm silahlarımız NATO standartlarında üretiliyor. NATO standartlarında kaliteli şekilde ürettiğimiz için 45 ülkeye ihraç ediyoruz. TSK ve kolluk kuvvetlerinin açtığı ihalelere düzenli olarak katılma şansına sahip olamayacaktık. Biz şunu biliyoruz ki yerli silah üretici firmaları, her türlü, her zaman, her kalitede, talebe bağlı olarak farklı isteklere bile dahi cevap verecek deneyimli personel ve üretim kapasitesine sahip\" diye konuştu. Orhan Bekar, 25 yıllık tabanca üretim tecrübesinden yola çıkarak Ar-Ge departmanının 2 yıl öncesinden ön çalışmasını başlattığı milli piyade tüfeği çalışmalarında da sona gelindiğini de söyledi. Bekar, \'\'Zigana Piyade Tüfeği (ZPT) diye adlandırdığımız 5.56 ve 7.62 milimetre kalibrede piyade tüfeğimizin farklı namlu boylarında seri üretimine çok kısa başlamış oluyoruz\'\' diye konuştu.