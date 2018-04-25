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(Görüntülü Haber) Türk ve Suriyeli çocukların şenlik coşkusu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çok sayıda Suriyeli mülteci çocuğun eğitim gördüğü İlkkurşun İlkokulu'nda, sihirbaz ve masal kahramanlarının katılımıyla çocuk şenliği düzenlendi

25 Nisan 2018 17:41

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde çok sayıda Suriyeli mülteci çocuğun eğitim gördüğü İlkkurşun İlkokulu\'nda, sihirbaz ve masal kahramanlarının katılımıyla çocuk şenliği düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin sahne ve ses kurulumu için destek verdiği çocuk şenliği, Karabağlar İlkkurşun İlkokulu\'nda gerçekleştirildi. Türk ve mülteci çocukların bir arada olduğu şenlikte jonglör, sihirbaz, pandomim gösterisi ve çocuk şarkıları orkestrası Şubadap\'ın konseri öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik süresince masal kahramanını canlandıran iki kişi de çocuklar arasında dolaşarak coşkuyu artırdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okullarında ikinci bir etkinlik planladıklarını anlatan İlkkurşun İlkokulu Müdür Yardımcısı Burçin Aldemir Çeçe, okuldaki 924 öğrenciden 150\'sinin Suriyeli olduğunu belirterek onları kaynaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Çeçe, \"Milli bayramımızı pazartesi günü düzenlediğimiz törende kutlamıştık. İki gün sonra da çocuk şenliği yaptık. Bu çevrede maddi imkanların yetersizliğinden dolayı eğlenceye gidemeyen öğrenciler yaşıyor. Biz de eğlenceyi onların ayağına getirerek çocuk bayramını haftaya yaymak istedik. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği şenliğimize sponsor oldu. Dönem başından beri velilere ve öğrencilere seminerler veriyorlar. Onların bulduğu organizatörler sayesinde çocuklarımız unutamayacakları bir bayram yaşıyor\" dedi. Türkiye\'deki sığınmacıların sorunlarını çözmeye çalışan bir dernek olduklarını ifade eden Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yetkilisi Nazlı Gökyokuş ise mülteci çocukların topluma uyumunu artırmak istediklerini dile getirdi. Gökyokuş, bu amaçla düzenledikleri etkinliklerin süreceğini sözlerine ekledi.

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