(Görüntülü Haber) Türk kumaş üreticileri Paris Moda Fuarı'na damgasını vurdu

Aynur Tattersall / Paris, 14 Şubat (DHA) - Moda dünyasının en prestijli kumaş fuarlarından olan Premiere Vision Paris’e Türk firmaları damgasını vurdu. Fuara, Fransa’dan sonra en çok katılım Türkiye’den geldi ve fuara ilk kez katılan Gaziantep’in Kutnu kumaşını tanıtan Kutnia büyük ilgi gördü. Dünyanın en büyük moda markalarının yetkilileri, özel tasarımı ve renkli yapısıyla ziyaretçilerin oldukça dikkatini çeken ve ayrıca dünyada tekstil sektöründeki eğilimlerin takip edilmesi ve ülkelerin kendi tasarımlarını göstermesi açısından büyük bir öneme sahip olan Premiere Vision Paris ziyaretçilerine kapısını açtı. Pamuklu kumaştan, ipekten örmeye, kot kumaşlarına kadar her türlü kumaş çeşidi, baskılar ve aksesuarların sergilendiği dünyanın en prestijli fuarı olan Premiere Vision Paris’e Türkiye’den toplam 163 firma katıldı. Guglielmo Olearo: Türkiye’nin önemi her yıl artıyor DHA muhabirine konuşan Premiere Vision Uluslararası Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo, geride bıraktığı 45 yılla dünyanın en büyük tekstil ve moda organizasyonu olan Premiere Vision Paris’in modanın tüm unsurlarını bir araya getirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Seçici bir fuar olması, katılımcıların ürettiği tüm ürünlerin kalitesi ve ziyaretçi kitlesinin uluslararası olması nedeniyle Premiere Vision çok önemli bir fuar.” Fuarda Türkiye’nin öneminin her sene biraz daha arttığına dikkati çeken Guglielmo Olearo, bu sezon tüm meslekleri temsilen fuara toplan163 Türk firmasının katıldığını aynı zamanda her sezon Türkiye’den 2200 profesyonel ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade etti. Türkiye’deki genç tasarımcılara da seslenen Olearo, “Türkiye bizim için her zaman önemli bir ülke. Hem Türkiye’deki yaratıcılığa potansiyel ve üretim gücüne inanıyoruz. İstanbul’un çevre coğrafyada çok önemli bir buluşma noktası olduğuna inanıyoruz ve genç tasarımcıları destekliyor ve fuarı ziyaret etmelerini bekliyoruz” diye konuştu. Konukoğlu: Amacımız Kutnu kumaşını dünyaya tanıtmak Fuara katılan Gaziantep’in yöresel kumaşı olan Kutnu Kumaşı Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu da Kutnu kumaşını Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in liderliğinde dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Konukoğlu “Paris’te Premiere Vision’da olmamız çok çok önemli. Bu sefer artık Kutnia markası ile buradayız. Kumaşımızın artık markası var. Dünyadaki bütün kumaşlarla Kutnu kumaşımızı bir araya getirmeye onlarla tanıştırmaya geldik. En büyük amacımız Kutnu kumaşını dünyaya ihraç etmek . Ülkemiz ve Türk tekstili ile gurur duyuyorum. Bizim ayrıcalığımız Kutnu Kumaşı’nın 16. yüzyıldan beri dokunuyor olması. Kutnu kumaşı Türk testiline başka bir yön verecek öyle hedefliyoruz” dedi. “Türkiye’ye döviz getirmek için elimizden geleni yapıyoruz” Bursa Akteks firmasından fuara katılan Nesrin Savcı ise, fuara 2012 yılından beri katıldıklarını ifade ederek, “Fuar çok iyi geçiyor. Yeni müşteriler tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Türkiye’ye döviz getirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Fuara uzun yıllardır katıldıklarını ifade eden Concorde Tekstil Firması Genel Müdür Yardımcısı Ümit Özdemir de, Türk tekstilinin geldiği noktayı değerlendirerek, Türkiye’nin bugün özellikle markaların aradığı kalite ve hızlı servis, kreasyon konusunda tamamen entegre sanayi yapısıyla ve potansiyeliyle bütün dünya markaları için önemli bir pozisyonda olduğuna dikkati çekerek, özellikle Avrupalı bütün giyim markalarının satın alma kapasitelerinin büyük bir bölümünü Türkiye’ye ayırdıklarını ve bundan da büyük memnuniyet duyduklarını ekledi.