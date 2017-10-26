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(Görüntülü Haber) Türk Kızılayı, yaşlı kadının bağışladığı otomobili sattı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta oturan 83 yaşındaki Emine Kardaş'ın, Türk Kızılayı'na bağışladığı 16 yıl önce ölen eşi Sami Kardaş'dan kalan 1979 model otomobil, 10 bin liraya satıldı

26 Ekim 2017 17:30

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta oturan 83 yaşındaki Emine Kardaş\'ın, Türk Kızılayı\'na bağışladığı 16 yıl önce ölen eşi Sami Kardaş\'dan kalan 1979 model otomobil, 10 bin liraya satıldı. Kızılay Şube Başkanı Nihat Aygün, elde edilen gelir ile ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet yardımında bulunulacağını söyledi. Almanya\'da yaşayan, yazları ise Kilimli İlçesi Göbü Köyü\'nde geçiren 4 çocuk 15 torun sahibi Emine Kardaş, 16 yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle ölen eşi Sami Kardaş\'tan kalan 1979 model Ford Taunus marka otomobili geçen 19 Eylül\'de Türk Kızılayı\'na bağışladı. Emine Kardaş\'ın, eşi öldükten sonra satmaya kıyamadığı otomobil, uzun yıllar garajda beklediği için önce servise götürüldü. 3 bin lira harcama yapılarak bakımı yapılan otomobil, Şehit Hasan Bilgin Kan Alma Birimi önünde 12 bin TL\'den satışa çıkarıldı. Otomobili 10 bin liraya esnaf Yılmaz Altıntaş satın aldı. Kızılay Şube Başkanı Nihat Aygün, otomobilin satışından elde edilen gelir ile bağış yapacaklarını söyleyerek, \"ihtiyaç sahiplerine kumanya ve kıyafet yardımlarında kullanacağız. Teyzemize teşekkür ediyoruz. Yaptığı bağışın anlamı çok büyük. Bize uzun yıllardır kıyamadığı ölen eşinin otomobilini bağış olarak verdi. Elde edilen gelirle birçok ailenin yüzü gülecek\" dedi.

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