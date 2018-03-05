(Görüntülü Haber) Türk Kızılayı, Afrinliler için 'Şefkat Nöbeti' başlattı (1)

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/ HATAY, (DHA) - KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye\'nin Afrin bölgesinde yaşayan Suriyeliler için \'Şefkat Nöbeti\' uygulaması başlattıklarını belirterek, \"Bugün Hatay\'da Lojistik Merkezimizdeki depomuzda bir ay sürecek olan bir şefkat nöbeti başlatıyoruz\" dedi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Hatay\'ın Serinyol Mahallesi\'ndeki Lojistik Merkezi\'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Kınık, Türk Kızılayı olarak Hatay\'daki Lojistik Merkezi\'nde 1 ay sürecek \'Şefkat Nöbeti\' uygulaması başlattıklarını belirtti. Türk Kızılayı\'nın, 150 yıldır \'Şefkat Nöbeti\'nde olduğunu kaydeden Kınık, \"Bugün Hatay\'da Lojistik Merkezimizdeki depomuzda bir ay sürecek olan bir şefkat nöbeti başlatıyoruz. Bu \'Şefkat Nöbeti\' ile ilgili detayları paylaşmak, yürüttüğümüz olduğumuz 150 yıllık bu \'Şefkat Nöbeti\'nin bugünkü durağında neler yaptığımızı neler yapacağımızı sizlerle paylaşmak için buradayız. Özellikle Suriye operasyonumuzda Suriye insani yardım krizinde yedinci yılındayız. Ülkenin neredeyse yarısı evini, barkını kaybetmiş, 6 milyona yakını ülkesini terk etmiş, ülkenin neredeyse tamamı terör örgütlerinin vekalet savaşlarının tutsağı haline gelmiş ve bir milyona yakın insan katledilmiş ağırlıklı olarak sivil insan katledilmiş. Bunların en az iki katı kadar yaralanmış ve ülke bütün bir varlığını kuru bir iktidar hırsı için maalesef kaybetmiştir. Bu büyük İkinci Cihan Harbi\'nden bu yana yaşamış olduğumuz en büyük insani krizdir. Bu topraklar Türkiye, Anadolu ve milletimiz üstüne düşen insanlık vazifesini şefkat vazifesini bundan önce yerine getirdiği gibi bugünde yerine getirdi\" dedi. Kınık, Suriyelilere yardım ulaştırmayı sürdürdüklerini ifade ederek, \"Hesabına bakmaksızın aslında bitmek olan ve bizden eman isteyen 3,5 milyona kapılarını açtık. Bir o kadar insana da Suriye içinde yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bununla da kalmadı, askerimiz Fırat Kalkanı Operasyonu\'nda ve bugünlerde 45 gününde olan Zeytin Dalı Operasyonu\'nda Suriye\'nin içerisindeki terör unsurlarını temizleyerek Türkiye’deki Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarına dönmesi için gerekli altyapı hazırlamaya gayret ediyoruz. Bizler de insanı yardım aktörleri olarak hayatın normale dönmesi için çadırlarda gözünü açmış bebeklerin geleceğini kurtarabilmek için bir ulusun bir toplumun komşularımızın Çanakkale’de 10 bin şehit vermiş olan Suriyeli dedelerimizin torunlarına destek olmak bu \'Şefkat Nöbeti\'ni tutuyoruz. Milletimiz Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle Suriye\'deki operasyon için destek ve dualar yapılmaktadır\" diye konuştu.