T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Türk Kızılayı, Afrinliler için 'Şefkat Nöbeti' başlattı (1)

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/ HATAY, (DHA) - KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşayan Suriyeliler için 'Şefkat Nöbeti' uygulaması başlattıklarını belirterek, "Bugün Hatay'da Lojistik Merkezimizdeki depomuzda bir ay sürecek

05 Mart 2018 17:04

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/ HATAY, (DHA) - KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye\'nin Afrin bölgesinde yaşayan Suriyeliler için \'Şefkat Nöbeti\' uygulaması başlattıklarını belirterek, \"Bugün Hatay\'da Lojistik Merkezimizdeki depomuzda bir ay sürecek olan bir şefkat nöbeti başlatıyoruz\" dedi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Hatay\'ın Serinyol Mahallesi\'ndeki Lojistik Merkezi\'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Kınık, Türk Kızılayı olarak Hatay\'daki Lojistik Merkezi\'nde 1 ay sürecek \'Şefkat Nöbeti\' uygulaması başlattıklarını belirtti. Türk Kızılayı\'nın, 150 yıldır \'Şefkat Nöbeti\'nde olduğunu kaydeden Kınık, \"Bugün Hatay\'da Lojistik Merkezimizdeki depomuzda bir ay sürecek olan bir şefkat nöbeti başlatıyoruz. Bu \'Şefkat Nöbeti\' ile ilgili detayları paylaşmak, yürüttüğümüz olduğumuz 150 yıllık bu \'Şefkat Nöbeti\'nin bugünkü durağında neler yaptığımızı neler yapacağımızı sizlerle paylaşmak için buradayız. Özellikle Suriye operasyonumuzda Suriye insani yardım krizinde yedinci yılındayız. Ülkenin neredeyse yarısı evini, barkını kaybetmiş, 6 milyona yakını ülkesini terk etmiş, ülkenin neredeyse tamamı terör örgütlerinin vekalet savaşlarının tutsağı haline gelmiş ve bir milyona yakın insan katledilmiş ağırlıklı olarak sivil insan katledilmiş. Bunların en az iki katı kadar yaralanmış ve ülke bütün bir varlığını kuru bir iktidar hırsı için maalesef kaybetmiştir. Bu büyük İkinci Cihan Harbi\'nden bu yana yaşamış olduğumuz en büyük insani krizdir. Bu topraklar Türkiye, Anadolu ve milletimiz üstüne düşen insanlık vazifesini şefkat vazifesini bundan önce yerine getirdiği gibi bugünde yerine getirdi\" dedi. Kınık, Suriyelilere yardım ulaştırmayı sürdürdüklerini ifade ederek, \"Hesabına bakmaksızın aslında bitmek olan ve bizden eman isteyen 3,5 milyona kapılarını açtık. Bir o kadar insana da Suriye içinde yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bununla da kalmadı, askerimiz Fırat Kalkanı Operasyonu\'nda ve bugünlerde 45 gününde olan Zeytin Dalı Operasyonu\'nda Suriye\'nin içerisindeki terör unsurlarını temizleyerek Türkiye’deki Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarına dönmesi için gerekli altyapı hazırlamaya gayret ediyoruz. Bizler de insanı yardım aktörleri olarak hayatın normale dönmesi için çadırlarda gözünü açmış bebeklerin geleceğini kurtarabilmek için bir ulusun bir toplumun komşularımızın Çanakkale’de 10 bin şehit vermiş olan Suriyeli dedelerimizin torunlarına destek olmak bu \'Şefkat Nöbeti\'ni tutuyoruz. Milletimiz Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle Suriye\'deki operasyon için destek ve dualar yapılmaktadır\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUN Yılmaz BEZGİN HATAY DHAKIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık Suriye AfrinSuriyelilerNöbetiHatay Lojistik MerkezimizdekiTürk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık Hatay Serinyol Mahallesi Lojistik MerkeziKınık Türk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24