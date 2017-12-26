(Görüntülü Haber) Türk Hava Yolları'ndan Hollandalı çifte 50. evlilik yıl dönümü sürprizi

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Hava Yoları, İstanbul- Singapur uçuşunda seyahat eden Hollandalı Eleonard Kolff van Oosterwijk ve Edith van Kempen çiftine bulutların üzerinde özel bir 50\'nci evlilik yıl dönümü kutlaması yaptı. Geçtiğimiz aylarda TK2719 sefer sayılı Iğdır– İstanbul uçuşu esnasında Melek ve Muhtar Güldoğuş çiftinin 40. evlilik yıl dönümünü bir sürprizle kutlayan Türk Hava Yolları, 21 Aralık tarihinde gerçekleşen TK 54 İstanbul- Singapur uçuşunda seyahat eden Hollandalı Eleonard Kolff van Oosterwijk ve Edith van Kempen çiftine de bulutların üzerinde, özel bir 50\'nci evlilik yıl dönümü kutlaması gerçekleştirdi. Sürpriz kapsamında kendileri için hazırlanan kutlama pastası ikramının yanı sıra çifte, içinde 50 yıl önceki düğün resimlerinin yer aldığı bir resim çerçevesi hediye edildi. Singapur’a inişlerinde Türk Hava Yolları ekibi tarafından çiçeklerle karşılanan çift, havalimanından alınarak lüks araç ile kalacakları otele kadar bırakıldı. Bu sürpriz kutlama karşısında şaşırdıkları görülen Hollandalı Elenoard ve Edith çifti mutluluklarını, “Havalimanına geldik ve biniş kartlarımızı alarak uçağa geçtik. Sıradan bir yolculuk olacağını sanıyorduk, seyahatimize devam ederken yemek ikramı sonrasında bir anda kabin memurları üzerinde 50 yıl önceye ait düğün fotoğrafımızın bulunduğu büyük bir pasta ile çevremizi sardı. Bizi tebrik ettiklerinde neler olduğunu anlayabildik. Her şey inanılmazdı, daha sonra Singapur’a indik ve sürpriz burada da devam etti. Çok mutluyuz. Türk Hava Yolları’na bu güzel sürprizi için teşekkür ederiz” sözleriyle ifade etti.