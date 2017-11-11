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(Görüntülü Haber) Türk fotoğrafçılar Louvre Müzesi'nde

Gülten Özbey / İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Uluslararası Modern Fotoğraf Fuar’ına (Foto Fever)Türkiye'den sekiz fotoğraf sanatçısı katıldı

11 Kasım 2017 20:22

Gülten Özbey / İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Fransa\'nın Paris kentinde düzenlenen Uluslararası Modern Fotoğraf Fuar’ına (Foto Fever)Türkiye\'den sekiz fotoğraf sanatçısı katıldı. Bu yıl altıncısı düzenlenen ve her yıl on binlerce fotoğraf meraklısını buluşturan Foto Fever sergisi, her yıl dünyanın önde gelen galerilerine, sanatçılarına ve eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Paris\'te bulunan Louvre Müzesi\'nde, Caroussel sergi salonunda düzenlenen sergiye Türkiye\'den Fotoİstanbul’un kurucusu Atilla Durak ve Gama Sanat Galerisi\'nden Koray Erkaya, Metin Tütün, Özlem Acaroğlu, Elif Gülen, Beril Gülcan, Ceylan Atuk ve Can Sarıçoban\'ın eserleri yer aldı. Uluslararası Modern Fotoğraf Fuar’ında bu yıl kadın teması seçildi ve Türk sanatçıların eserleri \"La Belle d\'istanbul/İstanbul Güzeli\" adıyla sergilendi. 12 Kasım\'a kadar ziyaret edilebilen sergide Gama Art Galery standı, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Metin Ünlü sergide, çektiği fotoğrafın heykelini de yapan tek sanatçı olarak dikkat çekiyor. Azerbaycan\'da \'fotoğraf meraklısı bir mühendis\' iken heykel öğrenmeye başlayan Ünlü, İstanbul\'a döndükten sonra kendini tümüyle bu sanata adamış.

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