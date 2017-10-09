(Görüntülü Haber) Türk askeri, sınırı geçti

Murat KİBRİTOĞLU-Ferhat DERVİŞOĞLU-Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - SURİYE\'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesinde, Türk askerinin keşif faaliyetlerine başladığı açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, 30 Aralık 2016 tarihinde Suriye\'de ilan edilen ateşkes rejiminin sürdürülmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde \'Astana Süreci\'nin başlatıldığı hatırlatıldı. Genelkurmay\'ın açıklamasında, İdlib harekatı kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim\'den itibaren keşif faaliyetlerine başlandığı belirtildi. ASKERİ ARAÇLAR SINIR HATTINDA Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde, gece saatlerinde yaşanan askeri hareketlilik, sabah saatlerinde de devam etti. Türkiye\'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda paletli ve zırhlı personel taşıyıcıyla askeri araç, sınır mahallelerinde TIR\'lardan indirilerek, ilçedeki sınır bölgesine sevk edildi. Askeri araçların bölgede, sınır hattına konuşlanması da dikkat çekti. SURİYE TOPRAKLARINDA 5 KATLI BİNA Öte yandan Reyhanlı\'nın sınıra sıfır noktasındaki Kuşaklı Mahallesi\'nin tam karşısına düşen, Suriye\'nin Kah Köyü\'ne yapılan 5 katlı bir bina dikkat çekti. Geniş bir alana yapılan binanın kim tarafından, ne için yapıldığı henüz belirlenemedi.