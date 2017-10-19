(Görüntülü Haber) Turizm Kongresinde Milletvekili ve Rektör arasında Bakan polemiği yaşandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) MARDİN Artuklu Üniversitesi\'nin organizasyonunu üstlendiği 18\'inci Ulusal Turizm Kongresie Kültür ve Turizm Bakanı\'nın niçin katılmadığı konusunda, Artuklu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı arasında polemik yaşandı. Prof. Dr. Ağırakça, bir yıl önce bilgi vermelerine rağmen Bakan ve bakan yardımcılarının kongreye katılmamasına tepki gösterince AK Partili Bölünmez, \"Sayın Rektörümüz bir yıl önce programın organize edildiğini ve sayın Bakana haber verildiğini söyledi. Ancak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş beyefendi 4 ay önce göreve geldi\" diye cevap verdi. Her yıl bir üniversitenin organize ettiği Ulusal Turizm Festivali\'nin 18\'incisine Mardin\'deki Artuklu Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Bir otelde yapılan Kongrenin açılış konuşmasını yapan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ağırakça, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un kongreye katılmamasını eleştirdi. Bir yıl önce festival hakkında Bakana bilgi verilmesine rağmen bakanlık ve yardımcısı düzeyinde kimsenin katılmamasına atıfta bulunan Ağırakça, \"Bir eksiğimiz kaldı. Onu da ifade etmeden geçmek istemiyorum açıkça. Kültür Bakanlığı\'nın burada temsil edilmemesi büyük bir eksiklik. Bakanımıza buradan arz ediyorum. Sayın Bakanımız\'ın burada olması gerekiyordu. En azından bakan yardımcımızın burada olmasını bekliyorduk. Ben bu sabaha kadar sayın bakan yardımcımızın, Hüseyin beyin geleceğini biliyordum ve kendisini bekliyordum. Müsteşar seviyesinde de temsil edilebilirdi. Müsteşar yardımcısı seviyesinde de temsil edilebilirdi. Ama olmadı, gerçekten üzüntülerimi arz ediyorum. Sayın bakan ve bakan yardımcıları da benim arkadaşlarımdır. Ama burada olmaları gerekirdi. Bu program bir yıl önceden belliydi, biz bu programı bir yıl evvelinden kendilerine bilgi verdik, arz ettik ve bu programa göre kendilerini ayarlayabilirlerdi\" dedi. AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yaptığı konuşmada, Rektör Prof. Dr. Ağırakça\'ya cevap vererek, Bakan Kurtulmuş adına programa katıldığını söyledi. Rektörün Bakan Kurtulmuş\'u bir yıl öncesinden bilgilendirdikleri yönündeki sözüne atıfta bulunan Çankırı, \"Öncelikle şunu hatırlatayım, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş beyefendi yoğun programlarından dolayı aramızda olamadı. Sayın Rektörümüz bir yıl önce bu programın organize edildiğini ve kendisine bilgi verildiğini söyledi. Ancak, kendisi 4 ay önce değişen bakanlar kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı oldu. AK Parti Mardin Milletvekili olarak kendisinin buradan sizlere selamlarını getirdim. Onların temsilcisi olarak buradayım. Tekrar onun adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum\" diye konuştu. Kongrede konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman da, ulusal turizm kongresinin Mardin?de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Bereketli Mezopotamya Ovası?na hakim olan Mardin, asırlardır bu ovanın bekçiliğini yapmaktadır. Mardin bugün binlerce yıllık tarihin ve kültürel birikiminin üzerine oturmaktadır. Farklı diller, farklı kültürler asırlar boyu bir araya gelmiş, dünyada eşine az rastlanır zengin bir miras ortaya çıkmıştır. Taşların konuştuğu şehir olarak bilinen Mardin\'i gezerken işçiliğin inceliği başınızı döndürecektir. Binalar sizlere bir şeyler fısıldamak ister ve Mardin bir şehirden daha fazlasıdır\"dedi. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise, turizm potansiyelinin artması için Mardin Kalesi\'nin hizmete açılması gerektiğine değinerek, \"Mardin ve turizm demişken şu kaleye bakıyoruz kale bize bakıyor. Kalenin turizme açılması için bir çabanın içindeyiz tabi, ancak bir gelişme yok. Kimsenin yorumlayamadığı ve tahmin edemediği müphem sebepler yüzünden bugüne kadar geç kalınmış. Hem Kültür ve Turizm Bakanı hem de Savunma Bakanımız ile defalarca bu konuyu konuştuk ama şunu gördüm ki kalenin turizme ve halka açılması önünde ciddi bir engel ve sebep olmamasına rağmen sanki zimmi bir mutabakat var. Bu mutabakat kalenin açılmaması yönünde tecelli etmeye devam ediyor. Bu keşif olmadan biz bu şehirde turizm dinamiklerini harekete geçiremeyiz\"diye konuştu.