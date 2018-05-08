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(Görüntülü Haber) Turistler, su cimnastiğiyle form tutuyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatilde kilo almaktan endişe duyan turistler, otellerin düzenlediği su cimnastiği etkinliğiyle formunu koruyor

08 Mayıs 2018 14:54

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde tatilde kilo almaktan endişe duyan turistler, otellerin düzenlediği su cimnastiği etkinliğiyle formunu koruyor.

Kemer\'de turizm sezonu hızlı başlarken, Rusya\'daki 1 haftalık Zafer Bayramı tatili dolayısıyla birçok tesis tamamen doldu. Gün boyu havuzda ve plajlarda eğlenen yerli ve yabancı tatilciler, her şey dahil otellerdeki açık büfelerden yararlanırken, oteller ise tatilde kilo almaktan çekinenler için özel aktivitelere hız verdi. Özellikle kadın turistler için günde 3 kez profesyonel eğitmenler eşliğinde su cimnastiği yapılıyor. Yaklaşık 45 dakika süren etkinlikte su içerisinde çeşitli hareketler yapan turistler, tatilde fazla kilo almanın önüne geçmeye çalışıyor.

\'FORMUMUZU DA KORUMAMIZ LAZIM\'

İngiltere\'den tatil için ilk defa Türkiye\'ye gelen Stephane Mabeamo, \"Her şey çok güzel. İlk defa Türkiye\'de bulunuyorum. Yemek ve büfe mükemmel ama tabii ki formumuzu da korumamız lazım. Bu yüzden sürekli suda cimnastik yapıyoruz. Formumuzu da bu şekilde koruyoruz\" dedi.

\'SPOR AKTİVİTELERİ TALEP EDİYORLAR\'

Limak Limra Otel Eğlence Müdürü Erman Üstün, \"Sezonumuz başladı. Her şey mükemmel gidiyor. Tek negatifliğimiz, mükemmel bir büfemiz var ve misafirlerimiz sürekli yemek yiyor. Bununla birlikte formlarını da korumak istiyorlar. Erkek misafirlerimizle beraber özellikle kadın misafirlerimiz formda kalabilmek için sürekli spor aktiviteleri talep ediyor. Bunun için artık cimnastiği suyun içerisine taşıdık. Günde 3 defa su cimnastiği yaparak formlarını korumaya devam ediyorlar\" diye konuştu.

 

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