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(Görüntülü Haber) Turhal'da nakliyecilerden şeker fabrikasının özelleştirilmesine tepki eylemi

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Turhal ilçesinde, şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı Turhal Yeni Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri kamyon ve TIR'larla ilçede konvoy yaptı

01 Mart 2018 19:51

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Turhal ilçesinde, şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı Turhal Yeni Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri kamyon ve TIR\'larla ilçede konvoy yaptı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine başlandığının duyurulmasının ardından Turhal Şeker Fabrikası\'nın özelleştirme kapsamından çıkarılması için S.S.Turhal Yeni Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri kamyon ve TIR\'lar ile ilçede konvoy yaptı. Konvoya ilçede yaşayan vatandaşlar ellerinde bayraklarla yol kenarından destek oldu. Kooperatif Başkanı Cafer Soylu fabrikanın özelleştirilmesini istemediklerini ifade ederek şöyle konuştu: \'\'Turhal Şeker Fabrikası\'nın da içinde olduğu 14 şeker fabrikası özelleşecek diye çıktı ama bunun devamında kapatılacak. Örnekleri ilimizde var, sigara fabrikamız satıldı. Traktör fabrikası yapılacak dediler, beton yığınına döndü. Biz şeker fabrikamızın emin ellerde kalmasını istiyoruz. Bir takım çevreler şeker fabrikalarının peşine düştüler. Şeker pancarı ile geçinen işçi¸ besici, nakliyeci ve bunlara bağlı esnaf yaklaşık 5-6 milyon insan bu fabrika ile geçiniyor. Bu kadar insan ne yapacak? Fabrikamıza başka bir çözüm bulunsun. Fabrika sadece işçi ile olmuyor. Esnafı var besicisi var, çiftçisi var. Turhal fabrika ile birlikte büyüyor. Fabrika olmadığı zaman Turhal’da yapılacak hiçbir şey kalmıyor. Kampanya döneminde bölgeler dahil yaklaşık bin kamyoncu bu fabrika ile geçimini sağlıyor.\'\' Şeker İş Sendikası Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat ise nakliyecilere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, \'\'Biz bir şey istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan yardım istiyoruz. Biz doğal pancardan, doğal şeker üretmek istiyoruz\'\' diye konuştu.

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