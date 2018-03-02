T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) Turhal Şeker Fabrikası blok satıştan çıkarıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Arat oluşturdukları Ortak Girişim Grubu'nun girişimleri sonrası Turhal Şeker Fabrikası'nın blok satıştan çıkarıldığını belirterek, "Ayrı satışa sunularak, Tokatlıların bu fabrik

02 Mart 2018 17:52

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Arat oluşturdukları Ortak Girişim Grubu\'nun girişimleri sonrası Turhal Şeker Fabrikası\'nın blok satıştan çıkarıldığını belirterek, \"Ayrı satışa sunularak, Tokatlıların bu fabrikayı satın almalarına imkân sağlanmıştır\" dedi.

Tokat TSO ve ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi\'nin öncülüğünde oluşturulan Ortak Girişim Grubu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikası ile ilgili basın açıklaması yaptı. TSO Başkanı Ahmet Arat başkanlığında sosyal tesislerde düzenlenen basın toplantısına Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yalçın Bekler, kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri  katıldı. Turhal Şeker Fabrikası\'nın özelleştirilmemesini ve bu ihalenin iptal edilmesini arzu ettiklerini ifade eden TSO Başkan Arat, \"Bu bağlamda gerek Turhal Şeker Fabrikamızın özelleştirme kapsamından çıkarılması, gerekse bunun mümkün olamaması durumunda hükümetimizin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik politik tercihinde Tokat\'a bir ayrıcalık sağlaması için yerel siyasi otorite, ticaret odaları, Pancar Ekicileri Kooperatifi, yerel yönetimler olarak her türlü girişimde bulunulmuştur ve ihale sürecine girilmiş olmasına rağmen bu girişimlerimiz halen de sürdürülmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, Turhal Şeker Fabrikası blok satıştan çıkarılmış ve ayrı satışa sunularak, Tokatlıların bu fabrikayı satın almalarına imkan sağlanmıştır\" dedi. 

Turhal Şeker Fabrikası\'nın 11 Nisan\'da açık artırma yöntemi ile ihale edilerek satışa sunulacağını kaydeden Arat şöyle konuştu:

\"Şeker fabrikaları bu ülkeyi seven ve değerini bilenler için \'Misak-ı Milli\'dir. Bu bağlamda bizler, bu anlayıştan yola çıktık ve bir Ortak Girişim Grubu oluşturmak suretiyle pozisyonumuzu, her türlü gelişmeye hazırlıklı olmak üzerine  almaya çalışıyoruz. Söz konusu Ortak Girişim Grubu çalışmaları Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifinin kılavuzluğunda yürütülecektir. Turhal Şeker Fabrikasının Tokatlılar tarafından satın alınabilmesi, yöre ve ülke ekonomisine katlı sağlaması için her türlü desteği, mücadeleyi, uğraşıyı, çabayı gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde vereceğiz.\"
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHATOKAT TicaretSanayi Odası TSO Başkanı Ahmet AratOrtak Girişim GrubuFabrikasıTokatlılarınTokat TSO veTurhal Pancar Ekicileri KooperatifiBaşkanlığıTurhalTSO Başkanı Ahmet AratTurhal Pancar Ekicileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24