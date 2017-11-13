(Görüntülü Haber) Turgay Polat: MEB, yeni sistem konusunda geri adım atmamalı

İSTANBUL, (DHA)- LİSEYE geçişte yeni sistemi akademisyen, okul müdürü, öğretmen ve veli gözünden ele alan \"Bahçeşehir Koleji Yeni Sisteme Geçiş\" başlıklı konferansta konuşan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektör Danışmanı Turgay Polat, \"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sistem konusunda kesinlikle geri adım atmamalıdır. Çünkü bu TEOG\'la gelen felaketin geri dönüşüdür\" dedi. BAU Beşiktaş Yerleşkesinde yapılan konferansta yeni sistemin olumlu ve olumsuz tüm yönleri masaya yatırıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Bahçeşehir Okulları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ve BAU Basın ve İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Turgay Polat konuşmacı olarak yer aldı. Uzmanlar sunumlarının ardından okul müdürleri, öğretmenler ve velilerden gelen soruları da yanıtladı. \"ÇOCUKLARINIZI ZORLA SINAVA SOKMAYIN\" Konferans sonunda yeni sistemin artılarını ve eksileriyle ilgili görüşlerini aktaran Turgay Polat, \"Yeni sistemin en çok desteklediğim yanı öğrencilerin yüzde 90\'ının merkezi bir sınavla uğraşmayacak olması. Şu anda bir panik havası var ama aslında sistem gayet net. Öğrenciler kendi mahallelerindeki hedefledikleri okullara sınavsız girecekler. Sınav stresi yaşamak yerine kendilerini geliştirebilecek, dil öğrenebilecek, sosyalleşebilecekler. Bu noktada velilere de çocuklarını zorla sınava sokmamalarını öneriyorum. Çünkü her çocuk sınavla girilecek okullarda okumak istemeyebilir\" diye konuştu. MEB\'in şu anda 2 konuya açıklık getirmesi gerektiğini dile getiren Polat, \"Bunlardan bir tanesi adrese dayalı yerleştirme yaparken eğitim bölgeleri olarak tanımladığı bölgeleri açıklaması. Böylece herkes kendi çevresindeki okulları bilecek. İkinci olarak ise sınavla öğrenci alan okulların listesinin duyurması lazım. Çünkü öğrenci ve veliler her okulun o listede olduğunu düşünebilir, oysa alakası yok\" dedi. \"SİSTEM BİR ANDA ORTAYA ÇIKMADI\" Sistemin birden bire ortaya çıkmadığını belirten Polat, \"Türkiye\'de son 2 yıldır istatistiklere baktığımız zaman liselere yerleşirken öğrencilerin yüzde 93\'ü kendi bölgelerinde liselere yerleşmişler. Aslında çoğunluk kendi adresi dışında bir yere gitmiyor ve biz buna rağmen herkese sınav yapıyoruz. Şunu da unutmamamız gerekir. Sınav eğitimin tüm sorunlarını çözmez. Tam tersi sorunları büyütebilir. Bu nedenle kimse sınav konusunda büyük bir beklentiye girmesin. Sınav sadece bir ihtiyaca cevaben yapılır. Bu kadar sınav odaklı düşünmemek lazım. Artık farklı konular düşünmemiz gerek. Mesela biz şimdi çocuklarımıza big data, endüstri 4.0 öğretmek yerine kalkıp sınavla uğraşıyoruz. Bizim bu kavramlar üzerine odaklanan bir eğitime ihtiyacımız var\" ifadelerinde bulundu. MEB\'in bu sistem konusunda geri adım atmaması gerektiğini ve sistemin doğru olduğunu vurgulayan Polat, sistemde birkaç düzeltme yapılabileceğini dile getirdi. Polat son olarak, yeni sistemin TEOG\'la gelen felaketin bir geri dönüşü olduğunu ifade etti. \"FEN VE TEKNOLOJİ LİSELERİMİZ İÇİN ÜÇLÜ DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ\" Dr. Özge Aslan ise kurum olarak geçen yıl ilk kez Apply Fen Tek uygulaması başlattıklarını belirtti. Uygulamanın ayrıntılarına değinen Dr. Aslan,\"Bunu Fen ve Teknoloji Liselerimiz için yaptık. Bu uygulama ile sadece sınav puanına bakarak öğrenci almıyoruz. Öğrencilerin sekizinci sınıfa kadar yaptıkları çalışmaları içeren portfolyoları inceliyoruz. Onların kariyer hedeflerine bakarak, mülakatlar gerçekleştiriyoruz\" diye konuştu. Asıl önemli konunun \'eğitim öğretimde niteliğin artması\' olduğunu dile getiren Dr. Aslan, konferans boyunca bu konuda neler yapılabileceği üzerine konuştuklarını belirtti.