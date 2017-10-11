(Görüntülü Haber) Tüpraş'ta patlama: 4 ölü, 2 yaralı (9)

EVLERİNE ATEŞ DÜŞTÜ üpraş Aliağa Rafinerisi\'ndeki nafta tankında meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitiren 4 işçinin Aliağa, Menemen ve Bergama\'daki evlerine ateş düştü. Acı haberi alan işçi yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Patlamada yaşamını yitiren işçilerden bekar olan 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer\'in Bergama\'da yaşayan ailesinin, 2 çocuğundan biri olduğu ve rafinerinin ürün tanklarının bakımını yapan yüklenici firmada 11 aydır çalıştığı öğrenildi. Patmada\'da hayatını kaybeden işçilerden 44 yaşındaki Mehmet Dere ve 40 yaşındaki Yusuf Kepenek\'in ise yüklenici firmada 1 yıldır çalıştığı, her ikisinin de evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. Dere\'nin ailesinin Aliağa, Kepenek\'in ailesinin ise Menemen\'de olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren işçilerden evi Aliağa\'da bulunan 26 yaşındaki Mehmet Karademir\'in de 2.5 yaşında bir çocuk babası olduğu belirtildi. Eşiyle bir süredir ayrı oldukları için çocuğuna anne ve babası bakan Karademir\'in yüklenici firmada 2 yıldır çalıştığı öğrenildi.