(Görüntülü Haber) Tüp patlamasında 3 kişi yaralandı

Mehmet CANDAN - Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Karabağlar ilçesindeki bir simit fırınında sanayi tüpünün değişimi sırasında piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. İşyerinde maddi hasar oluşurken, patlama nedeniyle sokakta panik yaşandı. Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Muammer Akar Mahallesi 45/7 sokaktaki bir simit fırınında meydana geldi. Recep Aladağ\'a ait simit fırınının mutfak bölümünde, tüpçüler Hüseyin Çavuş (26) ve Cebrail Altıntaş\'ın sanayi tüpünü değiştirdiği sırada, iddiaya göre hemen yanda bulunan piknik tüpü patladı. Patlama sırasında Çavuş, Altıntaş ve fırında çalışan Mehmet Aladağ (30) yaralandı. Dükkanda ise büyük maddi hasar oluşurken, arka cephesindeki duvar ve kapılar da yıkıldı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Aladağ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Cebrail Altıntaş, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Hüseyin Çavuş ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak patlama nedeniyle vücutlarında yanıklar oluştuğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü dükkan ise kullanılamaz hale geldi. Dükkan sahibinin akrabası olan Ramazan Aladağ, \"Tüp değişimi sırasında bir patlama olmuş. Dükkanda çalışan arkadaşlarımızdan biri ve iki tüpçü yaralanmış ama Allah\'a şükür can kaybı olmamış\" dedi. Patlamanın meydana geldiği dükkanın yanındaki binada oturan Şevket Güneş ise patlama nedeniyle büyük korku yaşadığını belirterek, \"Şiddetli patlama sesi duyduk. Çocuklarımı aldım ve uzaklaştım. Buradaki binalar sağlam olmasa daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirdik\" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.