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(Görüntülü Haber) Tüp bayiinden Mehmetçiğe destek

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), (DHA)Antalya'nın Serik ilçesinde tüp bayii işletmecisi Bekir Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında topladığı 3 bin 150 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

12 Nisan 2018 16:08

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), (DHA)Antalya\'nın Serik ilçesinde tüp bayii işletmecisi Bekir Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında topladığı 3 bin 150 TL\'yi Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Serik\'te tüp bayii işleten Bekir Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla kampanya başlattı. Aldığınız her tüpün 5 lirası sizin adınıza Mehmetçik Vakfı\'na gönderilecektir sloganıyla yürüttüğü kampanyada 3 bin 150 lira toplayan Bekir Özdemir, bu parayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Bekir Özdemir, mart ayı başında başlattıkları kampanyayla evlerde kullanılan 12 kilogramlık tüpleri indirimli fiyattan sattıklarını ve her tüpün 5 lirasını müşteriler adına Mehmetçik Vakfı\'na bağışladıklarını söyledi. Bir ayda satılan 630 tüpe karşılık biriken 3 bin 150 lirayı, Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdığını belirten Özdemir, haziran ayı sonuna kadar kampanyanın süreceğine dikkati çekti.

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