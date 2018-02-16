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(Görüntülü Haber) Tuncelili çocukların helikopter keyfi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çocuklara Sinema' projesi kapsamında Ovacık ilçesinden gelen öğrencileri makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Doğu Ateş, çocukların ilk kez h

16 Şubat 2018 19:49

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Çocuklara Sinema\' projesi kapsamında Ovacık ilçesinden gelen öğrencileri makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Doğu Ateş, çocukların ilk kez helikopteri yakından görmelerini sağladı. Tunceli\'deki çocuklar için \'Çocuklar Sinemaya\' projesini hayata geçiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ovacık ilçesinden gelen 50 öğrenciye, sinema gösterimi ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Polisevinde düzenlenen sinema etkinliğinin ardından öğrencileri, Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş makamında konuk etti. Keyifli geçen ortamda çocuklarla sohbet eden Ateş, proje kapsamında bugüne kadar 7 ilçeden 450 çocuğu Tunceli\'de sinema ile buluşturduklarını söyledi. Ateş, kendisini ziyaret eden çocuklara çeşitli hediyeler vermesinin ardından çocuklara Emniyet Müdürlüğü binasını gezdirildi. Emniyet Müdürülüğü ziyaretinin ardından bazı çocuklar helikopter görmek istemesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen çocuklar, burada ilk kez helikopteri yakından görme fırsatı buldu. Helikopterin içine binen çocuklara pilot tarafından helikopterle ilgili bilgiler verildi.

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