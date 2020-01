(Görüntülü Haber) Tunceli'deki kaz çiftliğine büyük ilgi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Mazgirt İlçesi Karşıkonak Köyü\'nde yaşayan Volkan Demirdaş, Peri Çayı\'nın kenarında kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği kazları, Türkiye\'nin en ünlü otel ve lokantalarına satmayı hedefliyor. Kaz eti ve tüyünün Türkiye\'de ve yurt dışında büyük ilgi olduğunu belirten Demirdaş, \"Şu an 500 damızlık kaz getirdik. Bahar\'da bu sayı 10 bin olacak ve o zaman tam kapasiteli bir çiftlik olacak. Şimdiden bir çok ünlü otel ve restoranttan sipariş almaya başladık\" dedi. Mazgirt İlçesi\'nde kendi imkanlarıyla kaz çiftliği kuran ve tamamen doğal ortamda organik yemlerle beslenen kazlar, yörede yeni bir iş kapısı açtı. Piyasa araştırması yaptıktan sonra kaz çiftliği açmaya karar veren Volkan Demirdaş, \"Çiftliği tamamen kendi imkanlarımla kurdum. Devletten hiçbir teşvik almadım ama bütün bunlara rağmen 3 aydır çiftliğin elektiriği bağlanmıyor. Bizler iş yapmak istiyoruz ancak birileri mutlaka engel çıkarıyor\" dedi. Yeni kurduğunu çiftliğinde şu an 500 damızlık kaz aldığını, gelecek yıl baharda bu sayının 10 bine ulaşacağını belirten Demirdaş, \"Şu anda 500 tane kazımız var bizim burada. Hem bölgede böyle bir şey yoktu, hem de Türkiye\'de gerçekten böyle bir şeye çok talep olduğunu gördük. Bununla ilgili bölgeye istihdam sağlamak için, bölgeye bir faydamız olsun, buradaki çiftçiye, buradaki çalışmaya ihtiyacı olan insanlara bir faydamız olsun diye böyle bir şey yapmayı düşündük ve 500 tane kazla başladık şimdilik. Önümüzdeki yıllar içerisinde bunu on bine çıkarmayı hedefliyoruz gelecek sene. 500 tane ile başladığımız kaz çiftliğinde ilk başta kümesini, çadırını yaptık. Daha sonra idari binasını ve bakıcı aile evini yaptık. Tamamen doğal ortamda, Peri Suyu\'nun hemen yanında, suyu doğal, sürekli akan bir suyu var. Tamamen doğal besinlerle bölgedeki çiftçilerin yetiştirmiş olduğu arpa, buğdayı, mısırı vererek bu işe başlamış olduk. Hedefimiz tamamen gelecekte bu işi Kars\'a rakip olmak için, Kars\'ta üretilen kazlardan daha fazla kaz üreterek piyasanın ilgisini Tunceli\'ye çekmektir\" diye konuştu. Şu ana kadar kaz çiftliği için 700 bin lira yatırm yaptığını ancak devletten ilgi ve destek görmediğini anlatan Demirbaş, \"Şu anda 700 bin lira değerinde yatım yaptım bu çiftliğe. Eksik olan bazı şeyler var onları da yakında tamamlayacağım ve bu yatırım 1 milyon lirayı bulacak. Ama burada devletin herhangi bir teşvikinden faydalanamadık. İlerleyen dönemlerde faydalanabilirsek daha iyi olur. Şu anda yanımızda çalışan üç dört kişi var. Bunlara istihdam sağlayabiliyoruz. Öyle bir teşvik alıp da daha büyütebilirsek, daha iyi şeyler olacaktır. İstihdam olarak on kişiye, 25 kişiye daha istihdam sağlayabileceğiz. Bununla ilgili devletin bize sağlamış olduğu bir teşvik yok. Biz bu yatırımı yaptık buraya, bu istihdamı sağlamaya çalıştık ama bugün kuluçka makinalarını falan getirmemiz lazım. Kazlarımız şu anda yumurtlamaya başladı ve biz artık üretime geçmek istiyoruz. Çünkü kazlarımız damızlık ve kuluçka makinalarını kurmamız gerekiyor. Ancak kuluçka makinalırının çalışması için elektrik gerekiyor. Biz 3 aydır başvuru yaptık, Tunceli Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi gelip elektriği bağlamıyor. Her defasında bir bahane buluyorlar. Kaldı ki elektrik trafosunu bile biz aldık. Devletin bize yardımcı olması gerekirken, şu an biz o devlet yardımını hiç görmedik. Biz bölgenin kalkınması için çalışıyoruz ama maalesef yardım göremedik\" şeklinde konuştu. \"ÜRETİM BAŞLAMADAN SİPARİŞ ALIYORUZ\" Kaz çiftliği sahibi Volkan Demirdaş, kazların tamamen doğal ortamda nehirde beslenip, kış aylarda da doğal organik yemlerle besleneceklerini belirterek şöyle konuştu; \"Bizim Tunceli bölgesinin doğal yapısını bilen büyük oteller, ile bazı firmalar ve İstanbul\'daki birçok Ünlü resturant bizleri şimdiden arayarak önemli miktarda şipariş verdiler bu bizi çok mutlu etti. Kaz Etine büyük bir ilgi var bizim Kaz\'lar tamamen doğal ortamda beslenecek. Çiftlik kurduğumuz bölgenin hemen önünde Peri Çayı geçiyor orada tertemiz doğal sularda beslenecekler arazi çok geniş ve bu bölgelerde hiçbir kimyasal yada yapa bir şey yok bölge organik tarım alanı zaten . Şimdiden siparişleri aldık. Ayrıca kaz tüyü de birçok alanda kullanılıyor bunun için çiftlikteki Kaz sayısını bahar ile birlikte 10 bin yapacağım ve kademeli olarak sayı artacak bundan sonra. Şu an acilen Kuluçka makinasını kurmamız için elektrik lazım umarım kısa sürede bağlarlar.\"