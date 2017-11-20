(Görüntülü Haber) Tunceli'de yaban hayatında büyük salgın şoku

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ\'de, Pülümür ilçesi Kırmızıköprü Köyü kayalıklarında bitkin vaziyette bulunan 5 yaşındaki dişi dağ keçisi yakalanarak Milli Parklar ve Doğa Koruma şube müdürlüğüne getirildi. Geçici körlük ve kanlı ishal tespit teşhisi konulan dağ keçisi tedaviye alınırken, son bir ay içinde 4 ayrı bölgede bitkin vaziyette bulunun Dağ keçilerinin tamamında geçici körlük yaşanması nedeniyle dağ keçileri arasında salgın hastalık tehlikesini ortaya çıkardı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakultesi Fizyoloji Anabilim Dali Başkanı ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof.Dr.Murat Arslan, yaban keçilerinde görülen geçici körlük ve ishal ile ilgili, \"Kaynaklara göre dağ keçilerinde zaman zaman bulaşıcı viral hastalıklar veya bitki zehirlenmesi sonucu geçici körlük gibi hastalık semtomları şekillenebilmektedir. Ancak, Tunceli deki olayda vakaların farklı bölgelerde görülmesi zehirlenme olasılığını azaltıyor\"dedi. Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyü kayalıklarında bugün sabah saetlerinde bitkin vaziyette bulunan 5 yaşındaki dişi dağ keçisinin yakalanarak Tunceli Milli Parklar ve Doğa Koruma şube müdürlüğüne getirildi. burada yapılan muayenede dağ keçisinin daha önce bulunan keçiler gibi geçici körlük yaşadığı ve kanlı ishal çıkarıldığı tespit edildi. Dağ keçisi tedavi altına alınırken, tedaviyi yapan Veteriner Hekim Baran Kar, bitkin gözüken ve geçici körlük yaşadığı tespit edilen dağ keçisinin beslendiği otlardan kaynaklı sıkıntı yaşamış olabiliceğini söyledi. Kar, \"dağ keçisinin ishali kanlı, bun nedenle hayvan bitkin düşmüş. Gerekli tahlillerden sonra hastalığının nedeni ortaya çıkacaktır. Şu an vitamin ve antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Ama, hastalığın nedeni ve hastalığın kesin tedhişi için bazı tetkikler gerekiyor. Şuan biz ilk müdahaleyi yaptık\"dedi. Tunceli\'de son bir ay içerisinde bulunan dağ keçilerinde de geçici körlüğün olduğunun tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Konu ile ilgili görüştüğümüz İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakultesi Fizyoloji Anabilim Dali Başkanı ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof.Dr.Murat Arslan, yaban keçilerinde görülen geçici körlük ve ishal ile ilgili, \"Kaynaklara göre, dağ keçilerinde zaman zaman bulaşıcı viral hastalıklar veya bitki zehirlenmesi sonucu geçici körlük gibi hastalık semtomları şekillenebilmektedir. Ancak, Tunceli deki olayda vakaların farklı bölgelerde görülmesi zehirlenme olasılığını azaltıyor. Diğer taraftan özellikle koyun keçi gibi küçük baş hayvanların beslenme alanlarına girmesi bu hayvanlarda görülen bazı hastalıkların yabani hayvanlarda da görülmesini mümkün kılmaktadır\"dedi. Prof.Dr.Arslan, özellikle yiyecek bulmanın zorlaştığı mevsimlerde, ya da bazen yerel inanışların sonucu olarak yaşam alanları giderek daha yakınlaşan hayvanlarda bu durum sıklıkla görüldüğünü ifade ederek, \" Bilindiği gibi yakın zamanda Akseki\'deki dağlık arazide ölü dağ keçileri bulunmuş, yapılan araştırmalar sonucu bu hayvanların \'ektima kontagiza ovis\' denilen genellikle koyun ve keçilerde hastalık yapan bir etkenin sebep olduğu tespit edilmişti. Problemin asıl kaynağının, yabani hayvanlarla evcil hayvanların yakınlaşmalarından kaynaklandığı bildirilmişti. Tunceli\'deki olayda konuya bu yönlü yaklaşımın önemli olduğunu düşünüyorum. Derhal İl hayvan sağlığı şubesinde görevli Veteriner hekimler örnek alarak veya hasta hayvanı doğrudan en yakın Veteriner Araştırma Enstitüsüne göndermeleri yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte farklı alanlar kontrol edilerek hastalığın ne kadar yaygın olduğuna ilişkin bilgiler toplanmalı, halk da bilgilendirilerek yardım alınmalıdır\"dedi.