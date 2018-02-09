(Görüntülü Haber) Tunceli'de 'Açık Kapı Projesi' hizmete girdi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilmek üzere hazırlanan \'Açık Kapı Projesi\', Tunceli\'de bugün düzenlenen törenle hayata geçirildi.



İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bütün kamu kurumlarında uygulanmasına karar verilen \'Açık Kapı Projesi, Türkiye\'de Tunceli\'nin de aralarında bulunduğu 22 ilde uygulanmaya başlandı. Vali Yardımcısı Akın Zor, Kültür Müdürlüğü\'nde uygulamalı bilgilendirme ile projeyi kamu kurum temsilcilerine anlattı. Daha sonra Vali Tuncay Sonel\'in ilk olarak Hükümet Konağı girişine kurulan masaya oturmasıyla vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.



Hükümet Konağı\'na gelen ve resmi kurumlarda işlerini halletmek, sorunlarına çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, ilk olarak açık kapı masasına uğrayıp, burada görüş aldı. \'Açık Kapı Projesi\' ile vatandaşla bire bir, güler yüzlü ve sıcak bir şekilde iletişim kurma, sorunların dinlenerek çözümüne ilişkin yol gösterilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi, vatandaşın taleplerinin elektronik ortamda alınarak, en kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor. Açık kapı mamasında, güler yüzlü, iletişim sıkıntısı çekmeyen personelin yanısıra bir de psikolog görev yapacak.



Hükümet konağı girişine yeni kurulan açık kapı masası ve açık kapı odalarının açılışını yapan Vali Sonel, burada yaptığı konuşmada, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu\'nun verdiği talimatlarla, bakanlığımız bünyesinde \'Açık Kapı Projesi\'ne başlamış durumdayız. Biz de Tunceli olarak kısa sürede \'Açık Kapı Projesi\' il ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Geçtiğimiz ay kamu kurumlarımızda tatlı diliyle, gülen yüzüyle vatandaşlarımıza ilgisiyle ön plana çıkan 5 arkadaşımızla bir ekip oluşturduk. 5 arkadaşımız açık kapı da görev yapacak. Vali Yardımcımız Akın Bey\'in de koordinasyonuyla kısa sürede valiliğimizin girişinde bu güzel mekan oluşturuldu. Vatandaşımız kamu kurumlarımıza çok rahatça gelecek, kendimize, anamıza, babamıza ailemize nasıl davranmak istiyorsak, bütün kurumlarımızla müdürümüzden, en alttaki personeline kadar, vatandaşımıza tatlı dille, güler yüzle, ilgiyle karşılanacak. Vatandaşımızın işlerinin en kısa sürede en iyi şekilde çözümlenmesi için gereken çalışmalar yapılacak. Eğer hakikaten olmayacak bir işse de, vatandaşımıza çay ikram edilecek, ona olmadığına dair açıklamasını yapacak. Çünkü dediğim gibi kendimize, ailemize, yakınlarımıza nasıl davranılmasını istiyorsak, öyle davranılacak. Olur ya vatandaşımız belki bir kelime fazla söyler, onu sabırla dinleyeceğiz ve o vatandaşımızın işini en iyi şekilde görmek için ve onun duasını almak için hep beraber uğraşacağız.



Vali Tuncay Sonel\'in konuşmasından sonra acık kapı görevlileri, projenin işleyişi hakkında törene katılanlara bilgi vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.