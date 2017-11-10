(Görüntülü Haber) Tunceli protokolü, anma töreninin ardından öğrencilerle futbol maçı yaptı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma törenine katılmak için için hazırlanan programa katılmaya giderken, yolunu kesen öğrencilerin spor malzemesi ve akıllı tahta isteklerini tören sonrası yerine getirdi. Vali Sonel ve protokol üyeleri aynı öğrencilerle futbol maçı yaptı.



Vali Tuncay Sonel, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte valilik önündeki Atatürk\'ü anma programında çelenk sunumunun ardından yaklaşık 700 metre uzaklıktaki kültür merkezine yürüyerek geçti. Kültür merkezi yakınlarında bulunan Munzur Ortaokulu\'nda eğitim gören öğrenciler, Vali Sonel\'in geçtiğini fark edince görüşmek istedi. Vali Sonel\'in yanına gelen öğrenciler, okula spor malzemesi ve akıllı tahta istedi. Bunun üzerine Vali Sonel de, yetkililere talimat vererek, öğrencilerin bu taleplerinin karşılanmasını istedi.



Atatürk\'ü anma programının ardından Vali Sonel ve beraberindeki protokol üyeleri, Munzur Ortaokulu\'na giderek, öğrenciler için alınan tenis raketi, futbol topu, basket topu ve diğer spor malzemelerini okul yönetimine teslim etti. Vali Sonel, öğrenciler için bir sürpriz daha yaparak, öğrencilerle birlikte futbol maçı oynamayı teklif etti. Burada çocuklara konuşan Vali Sonel, \"Bakın çocuklar, şu an yanımda emniyet müdürü, komutanlar ve başsavcı ile diğer yetkililer var. Hemen sizinle bir futbol maçı yapalım\" demesiyle öğrenciler bir takım kurarak maç yaptı.



Vali Sonel, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile öğrenciler 10 dakikalık maç yaptı. Vali Sonel\'in forvette, emniyet müdürünün defansta oynadığı ve Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek\'in de hakemlik yaptığı maç, 1-1 berabare bitti.



Maçın ardından bir öğrenci Vali Sonel\'in yanına gelerek, \"Ronoldo gibi adamsın\" demesi üzerine Vali Sonel\'in de, \"Ya bırak coşku verme\" demesi üzerine karşılıklı gülüştüler. Öğrencilerin akıllı tahta talepleri de Pazartesi günü okula tahsis edileceği öğrenildi.