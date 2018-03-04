(Görüntülü Haber) Tunca taştı, Sarayiçi su altında kaldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de son bir haftadır etkili olan yağmur nedeniyle debisi yükselen Tunce Nehri taştı. Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi\'nin bir kısmı sular altında kaldı. Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne\'de son 1 haftadır etkili olan sağanak ve kar yağışların ardından hava sıcaklığı 11 dereceye kadar yükseldi. Karların erimesiyle birlikte Tunca ve Meriç nehrinin debisi arttı. DSİ verilerine göre, geçen hafta 49 olan Tunca nehrinin debisi 149 metreküp/saniyeye kadar yükseldi. Meriç nehrinde ise 110 metreküp/saniye artarak 574 olarak ölçüldü. Tunca Nehri\'nin, Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen kısmı yatağından çıktı. Adalet Kasrı ve güreşlerin yapıldığı Er Meydanı\'nın önüne kadar alan su ile doldu. Kent merkezini Yeni İmaret Mahallesi\'ne bağlayan Fatih Köprüsü\'nün gözleri, su nedeniyle kapanma noktasına geldi. Fatih ve Kanuni köprülerinin üzerinde ise ulaşımda olumsuzluk yaşanmıyor.