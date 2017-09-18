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(Görüntülü Haber) Tunahan, okulun ilk günü servis aracının altında kalıp öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki Tunahan Kayabaş, cadde üzerinde yolun karşı tarafına geçerken okul servis minibüsünün çarpması sonucu öldü

18 Eylül 2017 18:15

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki Tunahan Kayabaş, cadde üzerinde yolun karşı tarafına geçerken okul servis minibüsünün çarpması sonucu öldü. Kaza, saat 12.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 47\'nci Sokak\'ta meydana geldi. Şehit Talha Emre Zilegil İkokul 3\'üncü sınıfında eğitim gören Hülya-Mehmet Kayabaş çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Tunahan Kayabaş eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde öğle arasında yemek için evine gitti. Evinde öğle yemeğini yedikten sonra annesinden dondurma almak için 1 lira aldı. Bakkala gittikten sonra yolun karşı tarafına geçmen isteyen çocuğa Mehmet Y. yönetimindeki 58 S 0160 plakalı okul servis minibüsü çarpı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tunahan Kayabaş, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı okulda okuyan öğrencilerden kazayı gören Muhammet Emin Tekçe, \"Çocuk dondurma almış yolda gidiyordu. Araba çarptı. Sürücü arabadan inip çocuğa baktı\" dedi. \'O DAHA OKULA GİDECEKTİ\' Kazayı duyan Hülya- Mehmet Kayabaş çifti hastaneye geldi. Evlatlarının ölüm haberini alan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Anne Hülya Kayabaş, \"O daha okula gidecekti\" diyerek feryat etti. Kayabaş\'ın diğer yakınları da hastane önünde sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Tunahan Kayabaş\'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından servis sürücüsü Mehmet Y. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. FOTOĞRAFLI

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