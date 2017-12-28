(Görüntülü Haber) Tüketiciler Birliği: Bizi bir Ankara Valiliği anladı, ama onlar da yanlış anladı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- TÜKETİCİLER Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bir süre önce alışveriş merkezlerindeki \'Güvenlik sorunu\' ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından bir tek Ankara Valiliği’nin harekete geçtiğini belirterek, “Bizi bir tek Türkiye’de Ankara Valiliği anladı, ama, maalesef oda yanlış anladı” ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kamu kurumları ve AVM\'lerin girişlerindeki X-Ray cihazları ile metal detektörlerin göstermelik olduğunu savunarak, asıl tehlikenin mağazalarda satılan kesici aletler olduğunu söyledi. Bir süre önce bu yönde açıklama yapıp, kamuoyunu uyardıklarını dile getiren Şahin, şöyle dedi: \"AVM’ler de güvenlik ile alakalı ciddi bir denetleme var, fakat denetlemelerin hiçbir geçerliliği yok. Biz bunu dile getirmeye çalıştık. Dedik ki, içeriye sokulmayan küçücük çakılara rağmen, içeride satılan büyük satırlar ve yaralayıcı aletler var. İçeride satılıyor siz içeride sattığınız aletleri dışarıdan girdirmemeye çalışıyorsunuz. O cihazların hala denetleyecek bir kurumu yok. Maalesef hangi kurum denetliyor, hangi kurumdan izin alınıyor, hangi kurum buna gelip çalışıyor, çalışmıyor raporu veriyor belli değil ama muazzam bir eziyet var tüketiciye. Biz bununla alakalı güvenlik için ciddi o sıkıntılardan kurtulalım buna bir son verilsin diye çağrıda bulunduk. Bizi bir tek Türkiye’de Ankara Valiliği anladı ama maalesef oda yanlış anladı. Bütün AVM’leri denetleyip, ‘metal detektörler alın, burada niye metal detektörler yok, şurada işte şu kapıda yok, şurada ki çalışmıyor’ gibi bir tablo ortaya çıktı. Zaten bizim şikayet ettiğimiz durum metal detektörler. Çünkü bu iş sadece bu ürünleri satan firmaların işine yarıyor. İçerde daha büyük kesici aletler satılıyor.\" \"GİRİŞTE ANAHTAR ÖTÜYOR AMA İÇERDE DAHA BÜYÜK TEHLİKE VAR\" Açıklamasında, “İçeriye anahtarla girmek isteseniz metal detektör ötüyor, sizi almıyorlar ya da o cihazı bıraktırıyorlar” diyen Şahin, “Anahtar yüzünden cihaz ötüyor, fakat içeriye girdiğinizde çok daha büyük aletler satılıyor. Yani daha büyük tehlike var. Bu konuda örnek olaylar da var. Biz bu güvenlik eziyeti ve komedisi bitsin diye açıklama yaptık, fakat Ankara Valiliği bizi o kadar yanlış anlamış ki; ‘Herhalde güvenlikte zafiyeti var gidelim, denetleyelim demişler’ Kısacası AVM’lerde güvenlik bilmecesi var. Bu konuda yeni bir güvenlik çalışması yapılmalı” diye konuştu.