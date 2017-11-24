(Görüntülü Haber) Tuğgeneral Koçum, Şanılurfa'da

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) JANDARMA Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Şanlıurfa\'da incelemelerde bulundu. Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Şanlıurfa\'da, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile birlikte Vali Abdullah Erin\'i makamında ziyaret etti. Komutanlarla bir süre makamında görüşen Vali Erin, daha sonra Tuğgeneral Koçum\'la birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'ne geçti. Burada özel hareket polislerin yemekhanesine geçen protokol, İl Müftüsü İhsan Açık\'ın yaptığı yemek duasının ardından yemek yenildi.