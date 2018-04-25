(Görüntülü Haber) Tüfenkci'den iş dünyasına 'erken seçim' mesajı

Enver ALAS - Cansel KİRAZ/İSTANBUL, (DHA) GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Gündem çok yoğun ve gündemin ana maddesi siyaset, erken seçimler. Ancak, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uyguluyoruz uygulayacağız, ne de popülist anlamda bir siyaset yapmayacağız\" dedi. Bakan Tüfenkci, İstanbul\'da TÜSİAD ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle hayata geçirilen \"Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri\" serisi kapsamında serinin \"Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku\" temalı ilk seminerine katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, gündemin yoğunluğuna dikkat çekti, siyaset ve erken seçimlerin de gündemin ana maddesi olduğunu söyledi. İŞ DÜNYASINA SEÇİM MESAJI Tüfenkci, \"Ancak, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uyguluyoruz uygulayacağız, ne de popülist anlamda bir siyaset yapmayacağız. Dolayısıyla gündemin, özellikle iş dünyamızın yeni yatırımları, rekabetin korunması, yeni ve sağlıklı yatırımlara imkan tanımak ve bu anlamıyla yeni fırsatları kaçırmama adına özellikle seçimin erkene alınması ve sürenin de bu anlamıyla kısa olması esasın da iş dünyasının arzuladığı ve önemsediği bir konudur diye düşünüyorum\" dedi. \"E-TİCARETE DOĞRU KAYAN GENÇ BİR NÜFUS VAR\" Türkiye\'de yaklaşık 50 milyon internet kullanıcısı olduğunu söyleyen Tüfenkci, \" E- ticaret potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Toplam nüfus açısından 2016 yılında her 5 kişiden biri e- alışveriş yaparken 2017 yılında bu oran her 4 kişiden birine düştü. Dolayısıyla hızla e-ticarete doğru kayan genç bir nüfus var. Perakende e-ticaretin ülkemizde 2013-2016 yılları arasında ortalama yüzde 34 büyüdüğünü görüyoruz. 2023 için ise e-ticarette beklenen nokta 350 milyar TL\'lik işlem hacmine ulaşmaktır\" dedi. Dijitalleşmenin önemine değinen Tüfenkci, \"Burada bizlerin bu verileri koruma adına neler yapabiliriz, bu platformları rekabete açık nasıl tutabiliriz ve adil bir şekilde bu yarışa şirketlerimizi veya iş adamlarımızı ve iş kadınlarımızı nasıl bu platformlarda ve bu ortamda adil rekabet içerisinde iş yapmalarını sağlarız, önemli konularımızdan birisi\" ifadelerini kullandı. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI Sosyal platformların ücretsiz gibi görünen hizmetlerinin esasında kişiye bir maliyeti olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, \"Bugün büyük şirketlerin tamamı bu verilerden faydalanarak müşteri potansiyellerini belirlemekte, hedef kitlelerini belirlemekte, ürün gruplarını belirlemekte. Siz gönüllü olarak bu verilerinizi paylaşmış oluyorsunuz. 2016 yılında çıkardığımız \'Kişisel Verilerin Korunması\' yasası bu anlamıyla gerçekten çok önemli. Bu verilerin kötüye kullanılması, bu verilerin haksız rekabete yol açması, bu verilerin kişilerin rızası hilafına kullanılması sorun alanlarında birisi olarak görünüyor\" dedi. Tüfenkci, Rekabet Kurumu yasasının yeniden gözden geçilerek bu alanlarda da daha rahat çalışabileceği mevzuatsal alt yapının oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi. TÜSİAD BAŞKANI ŞİRKETLERİN VERİ KULLANIMINI DEĞERLENDİRDİ TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise dijital dönüşümün önemine değindi. Bilecik, \"Mevcut ekonomi rakamlara baktığımız zaman olumlu ve olumsuz yönleriyle artık yeni bir ekonomik öyküye ihtiyaç var diyoruz. TÜSİAD olarak biz de Türkiye\'nin yeni ekonomik kalkınma öyküsünün de sanayide dijital dönüşüm üzerinden yazılacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir rekabetin en önemli yapıtaşı nedir diye sorduğunuz zaman, hepimizin tahmin ediyorum ortak olarak yanıtlayabileceğimiz kelimesi belli ; veridir. \'Big data\' veya \'data\' dediğimiz bunun toplamından oluşan \'big data\' veya \'büyük veri\' bu en önemli yapıtaşının tanımıdır. Bugün veriyi doğru değerlendiren, analiz eden şirketler müşterilerinin ihtiyaçlarına ilişkin bilgileri daha net işleyebiliyorlar. Ürün hizmetlerinin kalitesini geliştirebiliyor, maliyetlerini de düşürebiliyorlar \" diye konuştu. FİZİKSEL SERMAYE, BEŞERİ SERMAYE VE MAKROEKONOMİK İSTİKRAR Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, güçlü ve sürdürülebilir büyümenin koşullarını aktardı. Torlak, \"Kısaca aslında şu üç faktörden söz etmek uygun olacaktır: Birincisi; fiziksel sermaye. Ülkemizin çok ön planda olduğu ikinci faktör olan beşeri sermayemiz ve makroekonomik istikrar. Bu faktörlerin iyi işlemesi, üretime ve dolayısıyla ticarete dönüşmesi için gerekli yatırım ortamı da ancak rekabetin varlığıyla mümkün\" dedi.