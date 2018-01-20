(Görüntülü Haber) Tüfenkci: ABD'nin desteğiyle terör örgütlerini devletleştirme adımlarını yaşadık

Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son virajı kaza yapmadan aşması halinde Türkiye\'yi kimseyi tutamayacağını belirterek, \"Bugün ABD\'nin desteğiyle 30 bin kişilik sınır güvenliğini sağlama noktasında terör örgütlerini, devletleştirme adımlarını hep birlikte yaşadık\" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün idari bina açılış törenine katıldı. Açılışa Bakan Tüfenkci\'nin yanı sıra; Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, daire ve kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin bütün engellere rağmen büyüdüğünü belirterek, \"Ülkemiz gelişiyor, istikrarlı duruşunu sürdürüyor. 2016 yılında hainler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine rağmen akabinde ekonomik terör saldırılarına karşı Türkiye hem 2016\'da, 3.2 gibi önemli bir büyüme yakaladı, hem de 2017\'de gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. İnsanlarımızın daha iyi üretmesi için, yatırım ortamlarını iyileştirmek adına her bir ilimiz farklı bir yarış içerisinde\" dedi. Türkiye\'ye karşı yapılan operasyonları, oyunları gördüklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, \"Hemen yanı başımızda terör örgütlerini devletleştirme çabalarını görüyorsunuz. Oluşturulan koridorla Türkiye\'nin Ortadoğu ile gönül coğrafyası ile ilişkilerini kesme noktasında çabaları ve gayretleri görüyorsunuz. Gezi Parkı olayları ile Türkiye\'nin ekonomisinin dibe vurma noktasında gayretleri hep birlikte yaşadık. Bugün ABD\'nin desteğiyle 30 bin kişilik sınır güvenliğini sağlama noktasında terör örgütlerini, devletleştirme adımlarını hep birlikte yaşadık\" diye onuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Dünya beşten büyüktür\' diyerek onurlu bir duruş sergilediğini aktaran Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu: \"Geldiğimiz nokta itibari ile Kudüs\'te atılan adımlar, doğru ve düzgün duruşumuz ile terör örgütlerinin güvenlik güçleri oluşturma girişimini doğru duruşumuz ile nereye getirdiğimizi hepiniz gördünüz. 2019\'da bu operasyonların zirveye çıktığı, bütün bu operasyonların milletimizin kafasını karıştırma adın yapıldığını, ekonominin üzerinde oyunlar oynanacağı bir yılı hep birlikte göreceğiz. Ama inanınız bizler sizler birlik ve beraberliği muhafaza ettiğimiz sürece, milli mutabakat çerçevesinde, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü çerçevesinde bu ülkeyi gerçekten hak ettiği noktaya getirme adına herkesin üzerine düşen vazifeleri yaptığı takdirde Allah’ın izniyle Türkiye\'nin önü açık. 2023 hedefine adım adım gideceğiz. Son viraj İnşallah kaza yapmadan aşabilirsek ki milletimizin desteği tamdır. Milletimizin ferasetine güveniyoruz, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, hükümetimize güveniyoruz. İnşallah biz bu virajı aştığımızda Allah\'ın izniyle Türkiye\'yi kimse tutamaz.\" Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler açılışını yaptıkları binayı gezdi.