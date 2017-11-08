(Görüntülü Haber) TSPB/Koç: Sermaye piyasaları olarak uzun vadeli fon sağlamayı hedefliyoruz

Merve Dundar-Özgür Kumanovalı / İstanbul, 8 Kasım, (DHA)- Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sermaye Piyasaları Kongresi öncesinde konuşan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, \"Bu tür kongrelerin amacı kendi içimizde bu konuları tartışmak olduğu gibi bir yandan da kamuoyu ve yatırımcılara karşı ilgi yaratmak ve sermaye piyasalarını tanıtmak. Çünkü sermaye piyasalarının ana fonksiyonu uzun vadeli fon sağlamak.Tasarruf kesiminde de bu ilgiyi yaratabilirsek onların buraya doğru akmasına bir parça katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz\" dedi. Bu yılın temasını “Geleceğimiz için büyüme” olarak belirlediklerini söyleyen Koç, \"Kongrede birçok alt başlık da olacak. Bunları tartışıp, sonuçlar çıkararak çıkan sonuçları ilgili taraflarla paylaşmak istiyoruz. Diğer yandan konuyla ilgili tarafların tamamı orada olacak, bu çok önemli. Sorunlara hemen çözüm bulmak zor ama tarafların tamamında bilinirlik ve algı yaratmak kongrenin amaçları arasında. Geçen senenin koşulları bu seneye göre daha zordu. Bu yıl şartlar daha iyi. Bu nedenle beş bine yakın katılımcı bekliyoruz. Geçen sene var olan ilginin artarak devam edeceğini düşünüyorum\" diye konuştu. \"Yüksek büyüme hızımızı sürdürmeliyiz\" Türkiye\'nin büyüme hızıyla öne çıkan bir ülke olduğunu belirten Koç, \"Bizim için temel faktör büyüme, yüksek büyüme hızımızı sürdürmemiz gerekiyor. Zaman zaman büyüme açısından dünyada ilk üçe girmiş bir ülkeyiz. Bu şekilde yurtdışından yatırımcı çekiyorduk. Geçtiğimiz birkaç yılda ise büyümemizin önüne çoğu bizim dışımızda gelişen terör gibi, sınırlarımızda yaşanan sıkıntılar gibi engeller çıktı. Ancak önümüzdeki dönem açısından umutluyum. Bizi sınırlayan faktörlerin olumluya döneceğine inanıyorum\" dedi. \"Yatırımcılar kısa değil uzun vadeli yatırım düşünsün\" Kurum olarak üzerlerine düşen görevin ekonomik büyümenin finansal kısmıyla ilgilenmek olduğunu dile getiren Koç, \"Büyümenin finansmanı iç ve dış kaynaklardan, bankacılık sisteminden ve sermaye piyasaları tarafından sağlanıyor. Sermaye piyasaları tarafı uzun vadeli kaynak yaratması açısından önemli. Biz mümkün olduğu kadar Türkiye\'de tasarrufların artması, artan tasarruflardan sermaye piyasalarına giden bölümün gittikçe yükselmesini hedefliyoruz. Yatırımcılara her zaman kısa değil orta veya uzun vadeli düşünüp yatırımlarını buna göre yapmalarını öneriyoruz. Çok spekülatif işlemler küçük yatırımcı için doğru değil. Kaynaklarını değerlendirirken mümkün olduğu kadar profesyonel destek almalarını tavsiye ediyoruz. Eğer doğrudan kendileri zaman ayıramıyorlarsa yatırım fonları var. Yatırım fonları üzerinden sermaye piyasalarına gelebilirler\" diye konuştu. Kongrede neler olacak? TSPB tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek Sermaye Piyasaları Kongresi, 14-15 Kasım tarihlerinde “Geleceğimiz için büyüme” temasıyla İstanbul\'da yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu kongrede 24 panel, 21 farklı başlıkta sektöre yönelik eğitim programı yer alacak. Türkiye’nin 2023 vizyonundan hareketle oluşturulan program doğrultusunda, sermaye piyasasının gündemindeki en güncel konular kamu kurum ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, yatırımcılar ve basın mensuplarının katılımıyla iki gün boyunca tartışılacak.Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine sermaye piyasaları yoluyla katkıda bulunmayı hedefleyen kongrenin panel başlıkları, kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ile akademik toplulukta görev yapan kişilerden oluşan içerik komitesi tarafından yürütülen uzun soluklu bir çalışma sonucunda belirlendi. Kongreye; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, dünyaca ünlü yazar ve ekonomist Prof. Dr. James Robinson, yazar Chris Skinner, Dünya Bankası Kalkınma Beklentileri Grubu Direktörü Dr. Ayhan Köse, Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez gibi önemli isimler de katılacak. Kongre kapsamında sektörün geleceğini şekillendirecek olan teknolojik yenilikler de kapsamlı bir şekilde tartışılacak. Dünyada “dijital bankacılık gurusu” olarak anılan Chris Skinner, “Oyun Değişiyor: Fintech, Blockchain ve Değer Takası” başlıklı konuşmasıyla gelecekte sermaye piyasalarını bekleyen yenilikleri anlatacak, Ulusların Düşüşü” kitabının eş yazarı James Robinson ise Türkiye’nin büyüme sürecine ve geleceğe dair görüşlerini Kongre’de katılımcılarla paylaşacak. Sermaye Piyasası Kurulu’nun da desteklediği kongrede, pay ve borçlanma araçları ihraçları, alt yapı yatırımlarının ve girişimciliğin finansmanı, doğrudan yabancı sermaye ve portföy yatırımları, finans merkezi alternatifleri, yatırım stratejileri, Endüstri 4.0, bireysel emeklilik sistemi ve otokatılım, dijital para ve yeni finansal mimari, blockchain gibi gündemde yer alan birçok konu ele alınacak. Gündemdeki konuların yanı sıra yatırım yapma stratejilerine yönelik hazırlanan birçok eğitim programı da ücretsiz olarak kongrede yer alacak.