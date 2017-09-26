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(Görüntülü Haber) TSK:Üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri ile icra edilecektir

ANKARA,(DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül  tarihinde Silopi/Habur bölgesinde başlayan  tatbikatın yarın  üçüncü safhasına başlanacağı açıklandı

26 Eylül 2017 01:02

ANKARA,(DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül  tarihinde Silopi/Habur bölgesinde başlayan  tatbikatın yarın  üçüncü safhasına başlanacağı açıklandı. Tatbikatın söz konusu safhasına, Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılacağı bildirildi.

TSK yarın başlayacak tatbikata ilişkin şu ifadeleri kullandı:\" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017  tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir.\"

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