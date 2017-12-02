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Dünya

(Görüntülü Haber) Trump: Vergi reformunu Noel’den önce imzalamak istiyorum

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Aralık (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin dış borcuna 1 trilyon dolar eklemesi öngörülen ve Cumhuriyetçilerin sunduğu vergi reform yasasının Senato’da onaylanmasının ardından Twitter hesabından, “Nihai bir yasayı Noel’den ö

02 Aralık 2017 19:19

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Aralık (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin dış borcuna 1 trilyon dolar eklemesi öngörülen ve Cumhuriyetçilerin sunduğu vergi reform yasasının Senato’da onaylanmasının ardından Twitter hesabından, “Nihai bir yasayı Noel’den önce imzalamak istiyorum” dedi ve yasanın Senato\'dan geçtiğinin açıklandığı ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

Trump Twitter paylaşımında şöyle yazdı:

“Amerika genelinde çalışan ailelere MUAZZAM vergi indirimleri sağlamaya bir adım daha yaklaştık. Senatör Mitch McConnel ve Senato Başkanı Orrin Hatch’e yasamızı senatodan geçirmek için sarfettikleri çaba için ayrıca teşekkür ediyorum. Nihai bir yasayı Noel’den önce imzalamak istiyorum!”

ABD’de Cumhuriyetçilerin sunduğu vergi reform yasa tasarısı Cumartesi sabah erken saatlerde 49 hayır oyuna karşılık 51 oyla ABD Senatosu tarafından onaylanmıştı. (Fotoğraflı)

 

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