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Dünya

(Görüntülü Haber) Trump iki hindinin yaşamını bağışladı

Nafiz Albayrak / New York, 22 Kasım (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü kutlanacak Şükran Günü öncesinde Beyaz Saray'da düzenlenen geleneksel "hindi yaşamını bağışlama" töreninde, Drumstick ve Wishbone adlı iki hindinin yaşamını bağışladı

22 Kasım 2017 13:30

Nafiz Albayrak / New York, 22 Kasım (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü kutlanacak Şükran Günü öncesinde Beyaz Saray\'da düzenlenen geleneksel \"hindi yaşamını bağışlama\" töreninde, Drumstick ve Wishbone adlı iki hindinin yaşamını bağışladı. Törende kısa bir konuşma yapan Trump, görevi devraldığı ABD eski Başkanı Barack Obama’ya da gönderme yapmayı ihmal etmedi. Trump, \"Bildiğiniz gibi, benden önceki başkan tarafından alınan birçok kararın bozulması konusunda aktif davrandım. Ancak, yalnızca bu kararını yürürlükten kaldıramıyorum. Beyaz Saray danışmanları bana Obama’nın geçen yıl yaşamlarını bağışladığı Tater ve Tot’un bağışlanma kararını bozamayacağımı söylediler. Bu yüzden onlardan kurtulamayacağım. Huzur içinde yaşayabilirsiniz Tater ve Tot\" dedi ve ekledi: \"On ayı aşkın bir süredir Melania ve ben Beyaz Saray’da birçok özel konuğu ağıladık; onlarca dünya lideri, kongre üyeleri, birkaç garip kuş... Daha öncekilerin hiçbiri bugünkü onur konuğumuz Drumstick kadar muhteşem değildi. O, milyonlarca hindi arasından sıyrılarak parlak bir geleceğe doğru yola çıkıyor.\" Trump, daha sonra Twitter’da düzenlenen Ulusal Şükran Günü anketinde oyların yüzde 60’nı alan, 16 kiloluk Drumstick ile, ankette ikinci olan Wishbone adlı hindilerin yaşamlarını bağışladı. (Fotoğraflı)

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