(Görüntülü Haber) TRT Harbiye Binasını İşgal davası öncesi açıklama

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT\'nin Harbiye\'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylara ilişkin 32 darbeci asker hakkında açılan davanın ilk duruşması öncesi basın açıklaması yapıldı. \"HALKIN ÜZERİNE ACIMASIZCA KURŞUN YAĞDIRILDI\" Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nın karşısında bulunan meydanda TRT çalışanları ve şehit yakınları ellerinde Türk bayrakları ile toplandı. Grup adına basın açıklamasını yapan TRT İstanbul Müdürü Abdülhamit Avşar, 15 Temmuz gecesi kalleş darbe girişimi yaşandığını belirterek, “Bugün duruşmaları başlayan İstanbul Müdürlüğü\'nün Harbiye yerleşkesinde ise daha ilk andan itibaren hain darbeciler tarafından sivil halkın üzerine acımasızca kurşun yağdırıldı\" dedi. \"3 KİŞİ ŞEHİT OLDU\" Avşar , Harbiye binasının yerleşkesi önünde 3 kişinin şehit olduğunu, 48 kişinin de gazi olduğunu kaydederek, “Oysa yalnızca işgali protesto etmek şanlı Türk ordusunun içine sızmış hainleri uyarmak vatanın ve devletin sahipsiz olmadığını göstermek için toplanmışlardı. Ama FETÖ\'cü darbeciler hiç acımadan ateş açtılar, şehit ettiler, yaraladılar onları. Biz bu hainlerin yargılanmasını takip edeceğiz\" diye konuştu. Avşar, şehitlere Allah\'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyerek, şehitleri ve gazileri ebediyen unutmayacaklarını sözlerine ekledi. “FETÖ DAVALARINI MİLLETİMİZİN NAMUS DAVASI OLARAK GÖRÜYORUZ\" Birlik Haber-Sen TRT İstanbul Temsilciliği adına açıklama yapan Levent Karadeniz de FETÖ/ davalarını milletin namus davası olarak gördüklerini, ihanet çetesine hak ettikleri cezanın verilmesini istediklerini belirterek, “Gün millete ihanet edenlerin ihanetinin cezalandırılacağı gündür\" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından grup, davayı izlemek için adliyeye girdi.