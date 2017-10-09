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(Görüntülü Haber) Trenin önüne yatıp intihar etti

Tolunay DUMAN TARSUS,(Mersin),(DHA) MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 81 yaşındaki Fahrettin Tuna tren hattına yatarak , kendini trenin altına atarak yaşamına son verdi

09 Ekim 2017 19:39

Tolunay DUMAN TARSUS,(Mersin),(DHA) MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde 81 yaşındaki Fahrettin Tuna tren hattına yatarak , kendini trenin altına atarak yaşamına son verdi. Olay, Fahrettinpaşa Mahallesi ile Kemalpaşa Mahallesi arasındaki hemzemin geçidinde meydana geldi. Tren raylarına gelen Fahrettin Tuna, Adana\'dan Mersin\'e giden 62213 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçide yaklaştığı raylara yattı. Makinistin fren yapmasına rağmen üzerinden tren geçen yaşlı adam feci şekilde can verdi. Tuna\'nın neden intihar ettiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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