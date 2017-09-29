(Görüntülü Haber) Trene binmek için birbirlerini ezdiler: 15 ölü

Mumbai, 29 Eylül, (DHA)- Hindistan’ın Mumbai kentinde Elphinstone Tren istasyonunda çıkan izdihamda 15 kişi ezilerek hayatını kaybetti. Arbede Elphistone caddesini Parel istasyonuna bağlayan ahşap köprüde gerçekleşti. İzdihamda 15 kişi hayatını kaybederken, 30’dan fazla kişi ise yaralandı. Bir demiryolu görevlisinin anlattıklarına göre dört tren aynı anda geldi ve yağmur nedeniyle birkaç kadın yolcu merdivenlerde kaydı, bu da artan kalabalık için kargaşa yarattı. Polis sözcüsü ise yaralıların hastaneye kaldırıldığını, köprü dar olduğu için insanların ezilerek can verdiğini söyledi. Bazı görgü tanıklarına göre ise, yolcular köprüdeyken, yolu bağlayan yaya üst geçidinin çöktüğü söylentisi kalabalığı tetikledi ve kalabalık içinde panik yarattı. Aşırı yağmurun hakim olduğu bölgede yaralılar hastanede tedavi altına alındı.