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(Görüntülü Haber) TRAVESTİYE SOKAK ORTASINDA DARP

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, polis merkez Yeniyşehir ilçesinde sokak ortasında bir Travestinin boğazını sıkarak, darp eden kişileri arıyor

30 Ağustos 2017 19:07

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR\'da, polis merkez Yeniyşehir ilçesinde sokak ortasında bir Travestinin boğazını sıkarak, darp eden kişileri arıyor. Merkez Yenişehir İlçesi ofis semtinde kimliği belirlenemeyen bir Travesti herkesin gözü önünde darp edildi. Kurt İsmail Paşa ara sokakta meydana gelen olayda iki kişi bir Travestinin boğazını sıkarak darp etmeye başladı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Travestinin çığlıklar atarak kendisini bırakmalarını isterken, şahısların \"150 liramı\"\' ver diyerek, darp etmeye devam ettikleri görüldü. Olay sırasında bir çok kişinin de darp anını izleyerek müdahale etmediği gözlenirken, bir süre sonra elinde bıçakla gelen başka bir trans şahısların üzerine yürüyünce 2 saldırganın kaçtığı görüldü. Olayın yaşandığı bölgeye gelen polis kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilen Travesti ve onu darp eden kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, Travestiyi ile darp eden kişiler arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktığı daha sonrada darp edildiği belirtilirken, Olayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

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