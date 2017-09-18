(Görüntülü Haber) TRAŞ MAKİNESİNİ VERMEYEN KUAFÖRE POMPALI TÜFEK İLE BÖYLE SALDIRDI

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde bir berbere gelen ve işyeri sahibinden istediği traş makinesini alamayınca pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis, güvenlik kamerası tarafından görülenen olayın şüphelisi ve üç arkadaşını arıyor Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuaföre gelen bir kişi, berber A.İ.\'den traş makinasını istedi. A.İ., şuan da traş yaptığını veremeyeceğini söylemesi üzerine, kimliği tespit edilemeyen bu kişi küfür ederek işyerinden uzaklaştı. Yaklaşık 10 dakika sonra 3 arkadaşı ile birlikte tekrar gelen şüpheli, elindeki pompalı tüfek ile berber işyerine ve çevreye ateş etti. Berberde çırak olarak çalışan Abdurhanman S.(15), Yusuf S.(18) ve traş olan müşteri Rıfat K.(34), vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Pompalı tüfekli zanlı ve 3 arkadaşı olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekli esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 3 kişi, tedavi altına alındı. POMPALI DEHŞET KAMERALARA YANSIDI Aksiyon filmlerini aratmayan pompalı dehşet güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların berbere doğru baktığı bu sırada arka sokaktan gelen bir kişinin elindeki pompalı tüfekle çevreye ve berber dükkanına doğru ateş ettiği, vatandaşların kaçıştığı ve esnafın kepenk kapatarak saklandığı görüldü. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfekli şüpheliyi ve 3 arkadaşını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü ---------------- -Olayın gvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri Berktuğ ÖNCÜBURSA,(DHA)-