(Görüntülü Haber) Transanatolia Rally Raid'in üçüncü etabı Akseki'de başladı

Adem ÇETİN/AKSEKİ, (DHA)- TRANSANATOLİA ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen 7\'nci Transanatolia Ralli Raid Yarışı\'nın üçüncü etabı Antalya\'nın Akseki İlçesi\'nde başladı. Transanatolia Rallisi\'nin Antalya-Akseki İlvat Gölü arası koşulacak 3\'üncü gün birinci etabı, Boğaz Kuyu mevkiinde verilen startla başladı. Yarış öncesi son kontrollerini tamamlayan sürücüler, sıralamalarına göre çıkış yaptı. KKTC, İtalya ve Bulgaristan\'dan da sporcuların aralarında bulunduğu 48 yarışmacı, 52 kilometrelik etabı birinci bitirmek için mücadele edecek. Yarışın birinci etabı İlvat Gölü\'nde sona erecek. 3\'üncü gün ikinci etap yarışı 63 kilometrelik İlvat Gölü-Taşkent parkurunda, 3\'üncü etabı ise yine 63 kilometrelik Taşkent-Göksu parkurunda koşulacak. Transanatolia Rally Raid gözetmeni Emre Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışın 19 Ağustos\'ta İzmir\'de start aldığını, 26 Ağustos\'ta Samsun\'da sona ereceğini söyledi. Dereceye giren sporcuların Samsun\'da düzenlenecek törende ödüllerini alacağını kaydeden Koç, \"Yarışma 7 gün sürecek. 14\'ü yabancı olmak üzere 48 sporcu yarışıyor. Toplamda 2 bin 800 kilometre yol kat edilecek\" dedi.